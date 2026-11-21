Se še spomnite, kakšni ste bili kot otroci? Brezskrbni, radovedni, polni vprašanj in velikih sanj? Fotografije iz otroštva imajo prav posebno moč. V trenutku nas popeljejo v čas, ko je bil svet še poln neodkritih skrivnosti, ko smo se veselili majhnih stvari in si niti predstavljali nismo, kakšne poti nam bo nekoč namenilo življenje. Prav takšen nostalgičen trenutek je s svojimi sledilci na Facebooku delila tudi Urška Klakočar Zupančič.

Na fotografiji je prikupna deklica z velikimi očmi, ki jo danes poznamo kot eno najbolj prepoznavnih slovenskih političark. Nekdanja predsednica državnega zbora je ob spominu na otroška leta zapisala nekaj zelo osebnega in hkrati univerzalnega. Njene besede so zagotovo nagovorile marsikatero žensko, saj govorijo o tem, kako v vsaki od nas, ne glede na leta in življenjske izkušnje, še vedno živi tista mala deklica, ki je nekoč šele odkrivala svet. »Vsaka ženska je bila nekoč mala deklica, ki je svet šele spoznavala z velikimi očmi in odprtim srcem. V deklici je bilo že vse – radovednost, nežnost, trma, pogum in neuklonljiva iskra življenja. Le še življenje je moralo napisati svojo ovinkasto zgodbo,« je zapisala Urška.

Sledilci ji namenili številne lepe besede

Objava je sprožila val simpatičnih odzivov. Nekateri so se ob fotografiji spomnili tudi njenih otroških let, drugi so ji namenili pohvale, tretji pa so v komentarjih dodali še kakšno hudomušno pripombo. Dragica je zapisala: »Moja mala Švedinja Tako so me neznanci spraševali takrat – če smo Švedi.« Dušan je pohvalil tako deklico kot njeno vzgojo: »Lepo dete! Lepo vzgojena in lepa tudi sedaj! Čestitka mamici, ki je nanjo lahko upravičeno ponosna!« Janč je ob tem izpostavil misel, ki se lepo ujema z njenim zapisom: »Pomembno je ohraniti otroka v sebi.«

Seveda pa niso manjkali niti komentarji, povezani z njenim političnim delovanjem. Mihael ji je tako sporočil: »Dej prosim pridi nazaj v parlament, da bo red.« Nevenka pa je ob pogledu na fotografijo preprosto zapisala: »Pravi sonček mala Urška.«

Deklica, ki je odrasla in napisala svojo zgodbo

Fotografija je tako razkrila nekoliko bolj osebno, nostalgično plat znane Slovenke. Njeno sporočilo pa je preseglo zgolj obujanje spominov na otroštvo. Življenje namreč vsaki od nas napiše svojo zgodbo, polno ovinkov, presenečenj, vzponov in padcev. Morda je prav zato lepo občasno pogledati nazaj in se spomniti, kdo smo bili, še preden so nas oblikovale vse življenjske izkušnje.