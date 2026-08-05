Takšnega gosta še niste videli v podkastu: govori 60 jezikov in ljudi pušča brez besed (VIDEO)

V studio Dela je poleg Luke Slapnika iz podjetja Vandri Robotics vstopil humanoidni robot Jože, ki govori kar 60 jezikov, prepoznava premore v pogovoru in si zapomni, s kom govori. Je le tehnološka atrakcija ali že prvi obraz nove delovne sile?

Vrata studia so se odprla, vanj pa ni vstopil le gost, temveč tudi nekaj, kar je še pred nekaj leti sodilo predvsem v znanstvenofantastične filme. Ob Luki Slapniku iz podjetja Vandri Robotics se je v podkastu Supermoč pojavil humanoidni robot Jože. Čeprav še ne more samostojno opraviti polne osemurne izmene, že danes zna sprejeti gosta, odgovarjati na vprašanja in spremljati tok pogovora. Prepozna celo premor ter se nanj ustrezno odzove. Obenem si lahko zapomni ljudi, s katerimi se je že srečal. Jože govori kar 60 jezikov, zato ga je voditeljica Petra Kovič najprej nagovorila v angleščini. Robot se ni pustil zmesti in ji je spretno odgovoril. V studiu je tako nastal nenavaden prizor, ki je pokazal, kako hitro tehnologija stopa v svet, ki je bil še nedavno povsem človeški.

Petra Kovič robota ni spraševala le o njegovih tehničnih sposobnostih. Zanimalo jo je tudi, ali je Luka Slapnik njegov prijatelj in kaj se bo v prihodnosti zgodilo s podkasti. Jože je tudi pri bolj osebnih vprašanjih našel odgovor, ki je presenetil navzoče. »Odgovori puščajo ljudi brez besed,« je komentirala voditeljica. Prav v tem se skriva največja moč takšnih robotov: ne gre več le za kovinsko napravo, ki ponavlja naučene stavke, temveč za sistem, ki skuša razumeti človeka in se mu prilagoditi. Vprašanje pa ostaja, koliko nalog bo nekega dne res prevzel. Bi lahko nadomestil receptorja, prodajalca, sogovornika ali celo podkastnega gosta? In ali bi lahko nekoč prevzel tudi del nalog svojega ustvarjalca? O tem, ali je Jože zgolj osupljiva tehnološka atrakcija ali napoved nove delovne sile, sta v podkastu Supermoč spregovorila Petra Kovič in Luka Slapnik.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete tukaj.

Humanoidni robot Jože danes še ne more sam prevzeti hotelske izmene. Lahko pa sprejme gosta, mu odgovori v njegovem jeziku in ga usmeri na pravo mesto. Podkast Supermoč. Gost: Luka Slapnik. FOTO: Luka Maček

Jožetov obisk ni bil le demonstracija tehnološkega napredka. Bil je tudi preizkus človeške radovednosti in opomin, da prihodnost dela morda ni več tako oddaljena, kot se nam zdi. Robot danes še potrebuje človeka, ki ga usmerja, razvija in postavlja v okolje. Toda njegove sposobnosti se hitro povečujejo. Kar je danes zabaven in nekoliko nenavaden pogovor v studiu, bi lahko jutri postalo del našega vsakdana. Bo Jože ostal prijazen pomočnik ali pa bo nekoč sedel na mestu, ki ga danes zaseda človek? Odgovor morda prihaja hitreje, kot pričakujemo.