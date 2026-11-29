V kratkem vprašalniku o vsakdanjih navadah je Luka Mesec razkril nekaj preprostih preferenc, pri drugih dilemah pa se ni pustil stisniti v eno samo možnost. Med jutranjo kavo in večernim kozarcem vina je izbral kavo, med kuhanjem in pomivanjem posode pa kuhanje. Tudi odgovor o hrani je prilagodil okolju: v mestu bi si privoščil burek, v gorah pa kranjsko klobaso.

Pri izbiri med morjem in hribi ni dal prednosti enemu na račun drugega, temveč se je odločil za oboje. Podobno se je odzval na vprašanje, ali bi raje šel na romantično večerjo ali v kino. Odločitev se mu je zdela težka, zato je vprašal, ali lahko glasuje za obe možnosti. V odgovorih je tako večkrat prišla do izraza naklonjenost različnim možnostim, saj se ni želel odločati izključujoče.

Lučke v Ljubljani so bile njegova izbira

Pri vprašanjih o mestu in družbi je Luka Mesec nekatere dileme razrešil hitro, pri drugih pa se ni opredelil povsem enoznačno. Med višjimi plačami in nižjimi davki je dal prednost višjim plačam, pri kulturnih prizoriščih pa Križankam pred Stožicami. Na vprašanje, ali ima raje ljubljanske lučke ali tiste v dnevni sobi, je izbral lučke v Ljubljani in odgovor pospremil s pripombo: »Nenazadnje sem župan Ljubljane.« Ker je bila izjava podana v lahkotnem vprašalniku, je ni treba razumeti kot resno politično izjavo.

Med Ljubljančankami in prebivalkami Železnikov je izbral Ljubljančanke, med Zoranom Jankovićem in Robertom Golobom pa Jankovića. Pri vprašanju o načinu komuniciranja – diplomaciji ali neposrednosti – se ni postavil na nobeno skrajnost, temveč je dejal, da je nekje vmes. Kratki odgovori tako kažejo njegove osebne preference, ne pa širše razdelanih stališč o mestu ali družbi. Pri plačah in nekaterih mestnih simbolih je izbral jasno, pri slogu pogovora pa se ni opredelil za eno od skrajnosti.