Tanja Fajon razkrila jutranji ritual na dopustu: »Ta pogled me vedno vrne leta nazaj«

Nekdanja zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon je po pohodniških podvigih v slovenskih gorah očitno ujela tudi nekaj časa za morje. Na Instagramu je objavila nekaj dopustniških utrinkov in pokazala, da tudi na počitnicah ne poležava dolgo, saj je čudovit razgled na Kornate občudovala že ob sončnem vzhodu.

»Jutra na morju,« je zapisala ob fotografijah in dodala: »Ta pogled me vedno vrne leta nazaj, bil je neprecenljiv in je še danes,« je zapisala ter dodala ključnike življenjska energija, počitnice, prijatelji, potapljanje.

Fajonova natančne lokacije ni razkrila. Sodeč po značilni kamniti pokrajini, zalivih in razgledni točki bi lahko šlo za Kornate, verjetno za območje otoka Levrnaka. Kot je znano, je Fajon tudi velika ljubiteljica potapljanja, s vodnim fotoaparatom pa rada pokaže, kakšno je življenje pod gladino morja.

FOTO: Instagram, Tanja Fajon

Pred morjem osvajala slovenske vrhove

Morje pa ni edino, kjer je Fajonova v zadnjem času iskala lepe razglede. Pred dopustniškimi morskimi utrinki je na družbenih omrežjih objavljala tudi fotografije s slovenskih gora. »Osvojen spet Stol – najvišji vrh Karavank,« je zapisala ob enem od pohodov. Pot jo je vodila od jezera Završnica mimo Valvasorjevega doma in Prešernove koče do Velikega Stola.

Med njenimi poletnimi objavami so se znašli tudi Roblekov dom na Begunjščici, Triglav in Krekova koča na Ratitovcu. Sodeč po objavah je tako precejšen del poletja preživela aktivno, saj je tudi v začetku junija povzpela tudi na himalajsko gorovje.

Precej negotovo obdobje

Oddih prihaja po politično precej burnih mesecih. Fajonova po marčevskih volitvah ni osvojila poslanskega mandata, pozneje se je poslovila še od zunanjega ministrstva, v sklepni fazi pa ji je spodletela tudi kandidatura za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Euractiv je poročal, da je več držav članic, med njimi Francija in Španija, kritiziralo blokado imenovanja kandidatke iz Slovenije. Položaj je na koncu dobila danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen. Portal je poročal tudi o ovadbi proti Fajonovi, nekdanja ministrica pa očitke zanika in je govorila o seksističnem političnem vmešavanju.

Kaj pa vrnitev na RTV Slovenija?

Po koncu političnega mandata se je pojavilo tudi vprašanje njene poklicne prihodnosti. Po koncu ministrskega mandata se je odprlo tudi vprašanje morebitne vrnitve Tanje Fajon na RTV Slovenija, kjer je bila zaposlena pred odhodom v evropsko politiko. Njena ministrska funkcija se je uradno končala v začetku junija. Na RTV so pred tem pojasnili, da ima po zakonu nekdanji funkcionar tri mesece časa za vrnitev na delo. Ta rok se Fajonovi tako izteče šele v začetku septembra, zato je možnost vrnitve na RTV za zdaj še odprta. Ali je postopek medtem že sprožila, iz javno dostopnih podatkov ni razvidno, smo pa vprašanje naslovili tudi na Tanjo Fajon, njen odgovor pa še čakamo.