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Tanja Fajon se je usedla na motor in odpotovala: »V nove izzive «

Tanja Fajon je po primopredaji ministrstva objavila prvi neslužbeni posnetek: »V nove izzive z mirnimi mislimi«.
Tanja Fajon. FOTO: Zaslonski Posnetek
Tanja Fajon. FOTO: Zaslonski Posnetek
Nina Čakarić
 11. 6. 2026 | 09:18
 11. 6. 2026 | 09:18
1:47
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Nekdanja ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je po koncu mandata objavila fotografijo izpred Ministrstva za zunanje zadeve in ob tem zapisala: »Prvi dan po primopredaji. Nepozabni spomini, lepih 17 let aktivne politike, zdaj pa tudi nekaj več časa zase in za prijatelje. Z mirnimi mislimi in varno vožnjo na cesti.  V nove izzive …«

Na fotografiji je nasmejana Fajon, oblečena v motoristično opremo, s čelado in očali, pripravljena na vožnjo. Uživa v trenutku, v službo pa se ji, kot kaže, ne mudi. Bivša ministrica, predsednica SD in evroposlanka namreč na državnozborskih volitvah ni bila izvoljena v parlament, hkrati pa ima po slovenski zakonodaji pravico do nadomestila in prehodnega obdobja, v katerem lahko prejema nadomestilo v višini 80 % svoje plače do največ treh mesecev, če ne najde druge zaposlitve. To ji omogoča, da si v tem času vzame več časa zase, za družino in prijatelje, ne da bi takoj sprejela novo delovno mesto.

Kje bo nadaljevala svojo poklicno pot, Fajon še ne razkriva. Po poročanju Dela naj bi se dogovarjala za vrnitev na RTV Slovenija, kjer jo čaka delovno mesto na tretjem programu Radia Slovenija ARS, kjer je bila zaposlena pred svojim prvim izvoljenim mandatom za evropsko poslanko pred 17 leti. Tega pa Tanja Fajon še ni potrdila. V medijih so se pojavila tudi namigovanja o možnem delu v Združenih narodih v New Yorku, a tudi tega še ni komentirala.

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