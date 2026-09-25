Tanja Fajon znova tam, kjer je Slovenija pisala pomembno zgodbo: »Lepo se je vrniti« (FOTO)

Tanja Fajon je znova v New Yorku, kjer se ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležuje visokega mednarodnega dogodka. Na Instagramu se je ob vrnitvi v ameriško velemesto spomnila tudi na obdobje, ko je bila Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta OZN.

Slovenija je bila nestalna članica Varnostnega sveta v letih 2024 in 2025, Fajon pa je bila v tem obdobju ministrica za zunanje in evropske zadeve. Kot je zapisala, vrnitev v New York spremlja tudi z nekaj nostalgije. »Zato je vrnitev v New York obarvana tudi z nekaj nostalgije – obudi spomine na delo, na katerega sem res ponosna, hkrati pa prinese nova srečanja, nove poglede in nove zgodbe,« je zapisala.

Tokrat se Fajonova v New Yorku udeležuje visokega dogodka Nizami Ganjavi International Center, ki poteka 23. in 24. septembra ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN. Dogodek je namenjen razpravam o mednarodnem sodelovanju, globalni stabilnosti in drugih aktualnih mednarodnih vprašanjih.

Med znanimi obrazi in novimi povezavami

Fajonova je obisk opisala kot priložnost za srečanja in izmenjavo pogledov. »Dragocena priložnost za pogovore z izjemnimi ljudmi, izmenjavo misli, širjenje obzorij in ustvarjanje novih, iskrenih povezav,« je zapisala. Ob koncu objave je dodala: »Lepo se je vrniti. In še lepše ugotoviti, da New York vedno znova ponudi nekaj novega.«