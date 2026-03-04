Tanja in Đuro po mnogo letih znova skupaj pred kamero, to je razlog

Kultna sarajevska skupina Bombaj Štampa premierno predstavlja novo pesem in videospot Bilo je pravo dobro, s katerima napoveduje izid studijskega albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Album bo izšel v sodelovanju z založbo Croatia Records, singel pa pomeni prvo uradno najavo novega ustvarjalnega obdobja zasedbe, ki že več kot štiri desetletja soustvarja regionalni glasbeni prostor. Frontman skupine Branko Đurić - Đuro poudarja, da pesem prinaša iskren in čustven prerez časa ter odnosov, ki jih živimo danes. Kot pravi, govori o fazah, skozi katere gre vsaka zveza, in o trenutkih, ki jih želimo ohraniti. Navdihnila ga je fraza, ki jo pogosto slišimo ob koncu prijetnega druženja, ko gostje ob odhodu rečejo: »Bilo je prav dobro, to moramo še enkrat ponoviti.« Prav v tem preprostem stavku se skriva univerzalna želja po ponavljanju lepih izkušenj in zbiranju spominov, ki dajejo življenju pomen. Hkrati pesem odpira subtilno refleksijo sodobnega časa. V obdobju, ko so odnosi pogosto potisnjeni v ozadje digitalne komunikacije in hitrih, površinskih dražljajev, skladba opozarja na pomen pristnih doživetij, bližine in resničnega stika med ljudmi.
Posebno presenečenje v videospotu je nastop igralke Tanje Ribič, žene Branka Đurića - Đura. Gre za prvo skupno pojavljanje na zaslonu po filmih Kajmak in marmelada in Traktor, ljubezen in rock'n'roll; pri slednjem je glasbo ustvaril Nedim Babović. Videospot stavi na preprost, a izrazno močan vizualni koncept, ki v ospredje postavlja odnose, atmosfero in osebne zgodbe. Nastop Tanje Ribič doda projektu intimno in avtentično dimenzijo ter dodatno poudari univerzalno sporočilo pesmi.