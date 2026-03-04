  • Delo d.o.o.
NOVI ALBUM

Tanja in Đuro po mnogo letih znova skupaj pred kamero, to je razlog

Glasbena skupina Bombaj Štampa odpira novo poglavje z zrelim pogledom na odnose, spomine in sodobni čas.
Tanja in Đuro po dolgem času spet skupaj pred kamerami FOTO: OSEBNI ARHIV

Novi album pomeni vrnitev skupine k studijskemu delu po daljšem premoru. FOTO: OSEBNI ARHIV

Z novo skladbo in videospotom napovedujejo album.  FOTO: OSEBNI ARHIV
Roman Turnšek
 4. 3. 2026 | 11:44
3:12
Kultna sarajevska skupina Bombaj Štampa premierno predstavlja novo pesem in videospot Bilo je pravo dobro, s katerima napoveduje izid studijskega albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Album bo izšel v sodelovanju z založbo Croatia Records, singel pa pomeni prvo uradno najavo novega ustvarjalnega obdobja zasedbe, ki že več kot štiri desetletja soustvarja regionalni glasbeni prostor. Frontman skupine Branko Đurić - Đuro poudarja, da pesem prinaša iskren in čustven prerez časa ter odnosov, ki jih živimo danes. Kot pravi, govori o fazah, skozi katere gre vsaka zveza, in o trenutkih, ki jih želimo ohraniti. Navdihnila ga je fraza, ki jo pogosto slišimo ob koncu prijetnega druženja, ko gostje ob odhodu rečejo: »Bilo je prav dobro, to moramo še enkrat ponoviti.« Prav v tem preprostem stavku se skriva univerzalna želja po ponavljanju lepih izkušenj in zbiranju spominov, ki dajejo življenju pomen. Hkrati pesem odpira subtilno refleksijo sodobnega časa. V obdobju, ko so odnosi pogosto potisnjeni v ozadje digitalne komunikacije in hitrih, površinskih dražljajev, skladba opozarja na pomen pristnih doživetij, bližine in resničnega stika med ljudmi.

Novi album prinaša enajst skladb

Album pomeni vrnitev Bombaj Štampe k studijskemu delu po daljšem premoru. Po prvih napovedih bo prinesel enajst skladb, ki združujejo prepoznaven avtorski podpis skupine in sodobno produkcijsko preobleko. Besedila se dotikajo intime, vsakdanjih situacij in značilne ironije, ki je že od začetkov ena ključnih značilnosti njihovega izraza. Glasbeno naj bi ohranil energijo in neposrednost, po kateri je skupina znana, obenem pa ponudil zrelejši, reflektiven pogled na teme, ki zaznamujejo današnji čas. Bombaj Štampa, ustanovljena v začetku osemdesetih let v Sarajevu, velja za eno najbolj prepoznavnih skupin regionalne rock scene. S samosvojim humorjem, duhovitimi in pogosto družbenokritičnimi besedili ter izrazito avtorsko držo je hitro postala glas generacije. Njihove pesmi so v desetletjih prerasle v kultne uspešnice, skupina pa je kljub časovni distanci ohranila relevantnost in prepoznavnost pri občinstvu različnih starosti. Prav sposobnost, da združujejo lahkotnost in globino, ironijo in čustveno iskrenost, jih uvršča med najpomembnejša imena regionalnega rocka.

Posebno presenečenje v videospotu je nastop igralke Tanje Ribič, žene Branka Đurića - Đura. Gre za prvo skupno pojavljanje na zaslonu po filmih Kajmak in marmelada in Traktor, ljubezen in rock'n'roll; pri slednjem je glasbo ustvaril Nedim Babović. Videospot stavi na preprost, a izrazno močan vizualni koncept, ki v ospredje postavlja odnose, atmosfero in osebne zgodbe. Nastop Tanje Ribič doda projektu intimno in avtentično dimenzijo ter dodatno poudari univerzalno sporočilo pesmi.

