LJUBEZEN NAJDE POT

Tanja iz Poroke na prvi pogled končno razkrila privlačnega partnerja, in ne, ni Dino (FOTO)

Tanjo smo si več kot zapomnili po sodelovanju v lanski sezoni Poroke na prvi pogled, kjer je bila nesrečno poročena z Gašperjem. Medtem ko je Gašper domnevno nazaj v objemu spornega nekdanjega dekleta, je Tanja že lani našla pravo ljubezen. In ne, ni Dino.
Tanji je šov na koncu vendarle prinesel srečo. FOTO: osebni arhiv
G. P.
 7. 5. 2026 | 17:57
Tanja Hauptman, ki je v Poroki na prvi pogled 2025 prešla pekel z ženinom Gašperjem Mikoličem, je danes več kot srečno zaljubljena. Produkcija Planet TV ji je lani po mnogo letih samskega življenja namenila domnevno sanjskega izbranca Gašperja, ki pa so ga, vse kaže, bolj slabo preverili - Gašper se je namreč med šovom še vedno sestajal z bivšo partnerico, s katero naj bi bil po zanesljivih virih še vedno v zvezi tudi danes. Med obupano borbo proti očitkom o varanju znotraj eksperimenta je Gašper Tanjo obtožil flirtanja s producentom Dinom Dusparom, kar je Planet TV zgrabil in na račun lastnega uslužbenca iz tega naredil zgodbo, ki je vsem trem bolj kot ne po krivici zagrenila življenje.

Tanjo iz Poroke na prvi pogled neznanci še vedno ustavljajo: »Ni šlo za mamo Gašperjevih otrok, šlo je za drugo žensko« (VIDEO)

Tanjo smo sicer nazadnje lahko slišali v podkastu Reality Check, kjer je odkrito spregovorila o svojem ljubezenskem življenju. Takrat je dala vedeti, da je po intenzivni izkušnji v šovu nekoliko bolj previdna in da se uči postavljati sebe na prvo mesto. Med vrsticami pa je bilo mogoče zaznati, da kljub vsemu ostaja odprta za ljubezen, če ta pride ob pravem času in na pravi način. Zdaj pa je jasno, da je ljubezen več kot zagotovo vendarle našla pot do nje.

Z Matejem sta trenutno na romantičnem oddihu v Italiji. FOTO: osebni arhiv
»Vse je videl, pa je še kar tu«

Tanja je razkrila, da je v njenem življenju že nekaj časa poseben moški. Ime mu je Matej. Kot pravi, prihaja iz njenih koncev, torej Štajerske, zaposlen pa je na Ptuju kot gradbeni inženir. Poleg službe ga navdušujeta še kolesarjenje in pohodništvo, Tanja pa se šali, da so ji kolesarji očitno namenjeni.

Gre Gašper po Sandijevih stopinjah? Anja šokirala: »On se z nekom drugim sestaja«

Spoznala sta se po koncu snemanja eksperimenta, še pred predvajanjem, na prvi zmenek pa jo je povabil v hribe – natančneje na Donačko goro. Ravno v obdobju, ko je sama pri sebi sklenila, da je s partnerskimi odnosi zaključila, in prestrašeno čakala na to, kaj bo Planet TV zmontiral v Poroki na prvi pogled. »Po koncu snemanja eksperimenta me je povabil ven, ravno, ko sem rekla, da sem s tipi zaključila in bom pač sama, ker mi tudi sami dobro gre. Pa je še kar tu,« v smehu pove. »Jaz se pa učim in privajam na dvojino, ker je nisem navajena.«

Čeprav sama pravi, da zvez ni dobro preveč hvaliti, je tokrat naredila izjemo. Posebej ceni, da Matej ni nikdar podvomil vanjo v zahtevnem obdobju med predvajanjem šova, čeprav jo je takrat šele spoznaval. »Načeloma ni dobro, če preveč hvališ, ampak ga moram, ker mi je pri vsej drami proti koncu showa, čeprav me je bežno poznal, stal ob strani. In to mu štejem v plus.«

Gašper nad Tanjo zaradi klime, Peter: »Padel je na celi črti«

Za zdaj je med njima lepo, prihodnosti pa nikoli ne gre napovedovati. »Zaenkrat nama je lepo. Naj traja. Garancije pa itak ni nikoli. Trkam na les!«

