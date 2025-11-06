Tanja iz šova Poroka na prvi pogled ob tej novici postala zelo nezaupljiva do moža

Po odhodu Sandija in Viki sta na prizorišče resničnostnega šova Poroka na prvi pogled stopila nova udeleženca, ki sta poskrbela za svežo dinamiko med pari v eksperimentu.

Ob prihodu pred kamere sta novi ženin Gašper in nevesta Tanja delovala nekoliko zadržano: on je bil umirjen in premišljen, ona odprta in nasmejana. Med sotekmovalci so se hitro pojavili prvi komentarji: »Videti sta popolnoma različna, a morda se ravno v tem skriva njuna moč,« je dejal eden od njih.

Poroka na prvi pogled FOTO: Planet TV

Napeta skupna večerja vseh parov

Na prvi skupni večerji se je tokrat v šovu odvijala prava drama. Novopečeno nevesto Tanjo so presenetila dogajanja v eksperimentu, in sicer razlog odhoda Sandija in Viki. Tudi Gašper je bil ob tem šokiran.

Tanja pa je ob slišanem komentirala, da bo morda morala tudi sama preveriti pri Gašperju, s kom si ponoči piše, ko ona spi. »Kam sem to prišla?« se je vprašala Tanja, Gašperju pa je bilo všeč, da sta zamudila vso to dramo, saj ni prišel v eksperiment, da bi jo gledal ali iskal.

Tako je bilo na skupni večerji ozračje precej napeto, a novi par Gašper in Tanja je imel priložnost bolje spoznati dinamiko in odnose med drugimi zakonci v eksperimentu.