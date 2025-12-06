Tanja iz šova Poroka na prvi pogled udarila nazaj: »Gašper je narcis, ki vedno igra žrtev«

Tanja Hauptman, nevesta iz šova Poroka na prvi pogled, je na facebooku objavila daljši zapis, v katerem je brez dlake na jeziku opisala svojo izkušnjo v eksperimentu in odnos z Gašperjem Mikoličem. Poudarila je, da se je v šov prijavila, ker je iskreno želela spoznati moškega, »ki bo vreden tega naziva«, a po njenem mnenju ni imela sreče: »Sama sem imela to nesrečo, da so me poročili z Gašperjem, ki je prišel v ta eksperiment zelo negativno nastrojen.« Trdi, da je govoril, da je »tako dober manipulator, da bo zmanipuliral tudi strokovnjake« in da bo »na koncu vedno zmagal«. Med drugim ga označi za narcisa: »Gašper je narcis, ki zmeraj igra vlogo žrtve … v njegovih očeh so vse krivi drugi, njegove bivše, jaz, samo on nikoli nič.« Dodaja, da ima za svoje trditve foto in video dokaze ter da je srečna, da se je njuna televizijska zgodba končala.

Dotakne se tudi medijskih namigov o njeni domnevni simpatiji in zadevo obrne na drugo stran – naravnost predlaga, naj ljudje preverijo, koliko ur pred televizijsko poroko je bil Gašper še z drugo žensko, kolikokrat jo je obiskal med snemanjem in kakšen je bil njun dopust po koncu šova. Omenja tudi, da naj bi bil na družbenih omrežjih praktično ves čas v neki drugi zvezi in da naj bi pisal še drugim udeleženkam šova, s čimer naj bi kršil pogodbo. Ob koncu jasno pove, da je raje sama kot v slabi zvezi: »Zmeraj bom mnenja, da je boljše biti kvalitetno samski, kot v toksičnem odnosu. Ja, zahtevna sem, ker si zaslužim le najboljše.« Gašperju pa kljub ostrim besedam vseeno zaželi, da najde mir in srečo.

Gašper naj bi se celo med samim šovom dobival z nekdanjo partnerko. FOTO: Planet Tv

V ozadju njenega zapisa je že dalj časa načet »zakon na prvi pogled«. V šovu je bilo videti, da pri Tanji in Gašperju škripa od začetka – dolgo se ni želel vseliti v skupno stanovanje, nato pa so v javnost prišla še namigovanja, da naj bi se za njenim hrbtom videval z drugo žensko. Na to je opozorila sotekmovalka Anja Rijavec, ki je večkrat povedala, da se Gašper po njenem mnenju niti malo ne trudi, da bi odnos s Tanjo sploh deloval. Kritični so bili tudi strokovnjaki v oddaji, ki so dvomili, ali Gašper sploh razume iskrenost in spoštovanje v zvezi. Na Tanjin zapis se je odzvala tudi Anja, ki ji je stopila v bran: »Ljudje, ne pisati, da bi morala narediti 'kraval in dramo takrat in takrat, na kameri'. Noben normalen človek ne bi naredil tega. Svojega partnerja takrat poznaš nekaj dni, mogoče tednov,« je zapisala.

Tanjin zapis, vključno z odzivi, lahko v celoti preberete v spodnji objavi.