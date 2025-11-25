Tanja na oder pripeljala sinčka: ko boste videli ta nastop, se vam bo orosilo oko (VIDEO)

Na velikem koncertu v dvorani Tabor v Mariboru je slovenska pop glasbenica Tanja Žagar poskrbela za nepozaben trenutek: na oder je poklicala svojega osemletnega sinčka Karla in z njim zaplesala pred občinstvom. Video tega ganljivega trenutka je v hipu zakrožil po družbenih omrežjih in požel številne komentarje navdušenja, mnogi ob teh prizorih niso mogli zadržati solz.

Pevka, ki se je rodila 1. julija 1982 v Kranju, je v preteklosti razkrila, da se je soočila z diagnozo raka dojk, ki jo je močno pretresla. Njena moč in odprtost pri spopadanju z boleznijo sta navdušili slovensko javnost, njen partner Miki Šarac pa je bil zanjo največja opora. Tudi njuna otroka sta bila v času zdravljenja njen »največji zdravnik«. Po uspešnem premagovanju najhujših trenutkov se Tanja znova posveča glasbi, družini ter ljubezni do nastopanja.

Posnetek nastopa s sinom si oglejte spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo):