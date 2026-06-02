  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZABAVA

Tanja Ribič na zabavi ob skorajšnjem prihodu dojenčka znane voditeljice (FOTO)

Jasmina Kandorfer tik pred porodom.
Tanja in Jasmina. FOTO: Zaslonski posnetek
Tanja in Jasmina. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 2. 6. 2026 | 20:50
2:38
A+A-

Znana slovenska televizijska voditeljica Jasmina Kandorfer, ki jo številni spremljajo v pogovorni oddaji Klepet ob kavi, je tik pred enim najlepših življenjskih trenutkov. V prihodnjih tednih pričakuje svojega drugega otroka, še pred porodom pa je v družbi prijateljic praznovala prav poseben večer, predporodno zabavo oziroma baby shower.

Sodeč po objavah na družbenih omrežjih, je bilo druženje v središču Ljubljane polno smeha, dobre volje, hrane in lepih želja, voditeljica pa je hkrati praznovala tudi svoj 38. rojstni dan. 

Med povabljenkami tudi znana imena

Na fotografijah je videti sproščeno druženje za mizo, ob kateri so se zbrale njene prijateljice, med drugim Tanja Ribič, voditeljica in komunikacijska trenerka Saša Einsiedler, Barbara Dolinšek,  trenerka »mehkih veščin« Nina Dušič Hren, molekularna biologinja dr. Tina Prodnik, televizijska voditeljica Lea Mederal. Dekleta so se očitno dobro zabavala, bodoča mamica pa je v beli obleki z rdečimi vezeninami kar žarela.

Za Kandorferjevo je to še eno veliko poglavje v zasebnem življenju. Voditeljica že ima hčerko iz prejšnjega razmerja, zdaj pa z novim partnerjem, s katerim sta skupaj že več let, ponovno pričakuje naraščaj.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

O zasebnosti je že govorila zelo odkrito

Jasmina Kandorfer že vrsto let vodi oddajo Klepet ob kavi na TV3, v kateri se pogosto dotika zdravja, osebne rasti, dobrega počutja in življenjskih zgodb. Tudi sama je velika zagovornica zdravega načina življenja, o tem pa redno ozavešča svoje spletne prijatelje in sledilce.

Pred leti je javno spregovorila tudi o svojem zasebnem življenju in razhodu z nekdanjim partnerjem, s katerim ima hčerko. Poudarila je, da njun razhod ni bil prežet z jezo ali zamerami, temveč sta se razšla prijateljsko in spoštljivo. Kot je povedala, ju še vedno povezuje starševstvo. Pozneje je v njeno življenje vstopil sedanji partner Marko. Spoznala naj bi ga, ko je prišel na razgovor za delo, med njima pa naj bi hitro preskočile iskrice. Postala sta sodelavca, nato pa tudi življenjska partnerja.

Kandorferjeva je v preteklosti odkrito spregovorila tudi o težjih izkušnjah, med drugim o razhodu s partnerjem, ki je bil do nje nasilen. Kot je povedala, jo je prav ta preizkušnja naučila, da ji lahko človek vzame marsikaj, ne more pa ji vzeti nje same. Danes je pred njo drugačna zgodba. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jasmina KandorfermaterinstvodružinavoditeljicaSaša EinsiedlerTanja Ribičbaby shower
ZADNJE NOVICE
20:48
Novice  |  Slovenija
ZASLIŠANJE

Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević kot zadnji prepričal pristojni odbor DZ

Bil je še zadnji od 15 ministrskih kandidatov, ki je na ponedeljkovih in današnjih zaslišanjih pred pristojnimi odbori DZ dobil zeleno luč.
2. 6. 2026 | 20:48
20:45
Lifestyle  |  Stil
TRIK

Poznate mušje strašilo z vrečko? Številni ga postavijo, da bi z njim odgnali muhe

Nekateri pravijo, da gre za ljudsko vražo, spet drugi, da nastane optična prevara, ki muho zmede in odžene.
2. 6. 2026 | 20:45
20:02
Novice  |  Slovenija
POSNETEK, KI ODMEVA

Ste videli Janšo prvič v novi vlogi za Hrvate? Od Thompsona in mladih desničarjev do Marte Kos, pa še darilo je dobil ... (VIDEO)

Mandatar nove slovenske vlade o evropski komisarki za širitev, meji, razvpitem hrvaškem pevcu, mladih, ki jih navdušujejo desne stranke in še o čem.
Mitja Urbančič2. 6. 2026 | 20:02
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 2. do 8. junija: ne pretiravajte s pričakovanji, uspeh bo na strani preudarnih

Prihaja teden velikih želja in usodnih odločitev. Kdo bo izkoristil priložnost?
2. 6. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SLOVO

Lenka ne bo nikoli pozabljena: someščani so to storili v čast dekletu, ki ga je pred 40 dnevi ubil divjak v avtu (VIDEO)

Na dvorišču gimnazije so 40 dni po tragični smrti 22-letne Lenke, ki je umrla v hudi nesreči, odprli spominski Lenkin vrt.
2. 6. 2026 | 19:45
19:44
Lifestyle  |  Stil
DOKAZI

Zasebna preiskovalka razkriva: opozorilni znak, da vas partner vara

Zasebna preiskovalka, ki je razkrila številne nezveste partnerje, je izpostavila navado, ki jo opaža pri številnih moških, ki varajo.
2. 6. 2026 | 19:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki