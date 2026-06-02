Tanja Ribič na zabavi ob skorajšnjem prihodu dojenčka znane voditeljice (FOTO)

Znana slovenska televizijska voditeljica Jasmina Kandorfer, ki jo številni spremljajo v pogovorni oddaji Klepet ob kavi, je tik pred enim najlepših življenjskih trenutkov. V prihodnjih tednih pričakuje svojega drugega otroka, še pred porodom pa je v družbi prijateljic praznovala prav poseben večer, predporodno zabavo oziroma baby shower.

Sodeč po objavah na družbenih omrežjih, je bilo druženje v središču Ljubljane polno smeha, dobre volje, hrane in lepih želja, voditeljica pa je hkrati praznovala tudi svoj 38. rojstni dan.

Med povabljenkami tudi znana imena

Na fotografijah je videti sproščeno druženje za mizo, ob kateri so se zbrale njene prijateljice, med drugim Tanja Ribič, voditeljica in komunikacijska trenerka Saša Einsiedler, Barbara Dolinšek, trenerka »mehkih veščin« Nina Dušič Hren, molekularna biologinja dr. Tina Prodnik, televizijska voditeljica Lea Mederal. Dekleta so se očitno dobro zabavala, bodoča mamica pa je v beli obleki z rdečimi vezeninami kar žarela.

Za Kandorferjevo je to še eno veliko poglavje v zasebnem življenju. Voditeljica že ima hčerko iz prejšnjega razmerja, zdaj pa z novim partnerjem, s katerim sta skupaj že več let, ponovno pričakuje naraščaj.

FOTO: Zaslonski Posnetek

O zasebnosti je že govorila zelo odkrito

Jasmina Kandorfer že vrsto let vodi oddajo Klepet ob kavi na TV3, v kateri se pogosto dotika zdravja, osebne rasti, dobrega počutja in življenjskih zgodb. Tudi sama je velika zagovornica zdravega načina življenja, o tem pa redno ozavešča svoje spletne prijatelje in sledilce.

Pred leti je javno spregovorila tudi o svojem zasebnem življenju in razhodu z nekdanjim partnerjem, s katerim ima hčerko. Poudarila je, da njun razhod ni bil prežet z jezo ali zamerami, temveč sta se razšla prijateljsko in spoštljivo. Kot je povedala, ju še vedno povezuje starševstvo. Pozneje je v njeno življenje vstopil sedanji partner Marko. Spoznala naj bi ga, ko je prišel na razgovor za delo, med njima pa naj bi hitro preskočile iskrice. Postala sta sodelavca, nato pa tudi življenjska partnerja.

Kandorferjeva je v preteklosti odkrito spregovorila tudi o težjih izkušnjah, med drugim o razhodu s partnerjem, ki je bil do nje nasilen. Kot je povedala, jo je prav ta preizkušnja naučila, da ji lahko človek vzame marsikaj, ne more pa ji vzeti nje same. Danes je pred njo drugačna zgodba.