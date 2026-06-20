Tanja Ribič ne skriva zadovoljstva: »Ni me sram«

Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena doma pridelane zelenjave in sadja in tisti, ki imajo na voljo le košček zemlje, jo z veseljem spremenijo v gredico. Med tiste, ki jim je pomembno, da vedo, da njihova hrana ni škropljena in polna zdravju škodljivih snovi, spadata tudi Tanja Ribič in njen mož Branko Đurić. Tanja s sledilci že nekaj časa navdušeno deli fotografije svojega povsem ekološkega pridelka in treba je priznati, da ji gre kmetovanje odlično od rok.

Te dni je tako pokazala, kaj vse ji je narava podarila v prvih junijskih dneh, vse je bilo treba namreč pobrati, saj se z Đurotom odpravljata na morje. »Preden sva si ukradla en teden za barko, sem skočila še na svojo njivo po zelenjavo. Takole je zgledal moj prtljažnik. Nisem imela časa, da oberem grah, samo populila sem ga. To je naredil moj možek v Ljubljani pred odhodom. Luščenje pa je sledilo na Brionih. Ni me sram biti kmetica, pa če so sami šminkerji okrog mene. Dol s korporacijami, živela samooskrbnost! Jaz se trudim po svojih močeh. Potrudite se še vi,« je zapisala svetlolasa igralka in pokazala resnično zavidanja vreden pridelek. Prtljažnik je bil namreč čisto poln domačih dobrot, ki jih bosta priljubljena zakonca zagotovo z užitkom tudi pojedla.