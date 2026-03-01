Tanja Ribič o predvolilni retoriki: »Sklonjenih glav bi morali oditi iz politike«

Igralka, pevka in dolgoletna javna osebnost Tanja Ribič, ki že več desetletij zaznamuje slovenski kulturni prostor tako na gledaliških odrih kot v filmu in na televiziji, se je tokrat oglasila s kratkim, neposrednim zapisom na družbenem omrežju Facebook, kjer je komentirala zaostrovanje politične retorike pred volitvami.

»Vse primitivnejši prijemi v predvolilni rokoborbi. Pa saj nas ne preseneča, kajne?« je zapisala in s tem povzela občutek utrujenosti nad načinom političnega obračunavanja, ki po njenem mnenju vse bolj temelji na diskreditacijah in nizkih udarcih. V nadaljevanju je bila še bolj ostra. Prepričana je, da bi moral obstajati tudi osebni občutek odgovornosti za stanje v državi. »Če bi obstajal občutek sramu pri njih, bi morali vsi, ki so do danes pomagali pripeljati Slovenijo do današnjega stanja, sklonjenih glav oditi iz politike,« je zapisala.

Po njenem je upanje, povezano s samostojnostjo, ter ponos na nekoč močne slovenske gospodarske sisteme danes le še oddaljen spomin. V zapisu namiguje, da so bila pričakovanja ob nastanku države bistveno višja od današnje realnosti, pri čemer kot problem izpostavlja dolgotrajno politično soustvarjanje razmer, ki po njenem niso upravičila takratnih obljub.