  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JAVNA KRITIKA

Tanja Ribič o predvolilni retoriki: »Sklonjenih glav bi morali oditi iz politike«

Igralka je v zapisu neposredno opozorila na politične prakse, ki po njenem presegajo mejo dostojne javne razprave in odražajo globlje težave politične kulture.
Tanja Ribič FOTO: Mediaspeed
Tanja Ribič FOTO: Mediaspeed
Kaja Grozina
 1. 3. 2026 | 09:25
 1. 3. 2026 | 09:26
1:32
A+A-

Igralka, pevka in dolgoletna javna osebnost Tanja Ribič, ki že več desetletij zaznamuje slovenski kulturni prostor tako na gledaliških odrih kot v filmu in na televiziji, se je tokrat oglasila s kratkim, neposrednim zapisom na družbenem omrežju Facebook, kjer je komentirala zaostrovanje politične retorike pred volitvami.

»Vse primitivnejši prijemi v predvolilni rokoborbi. Pa saj nas ne preseneča, kajne?« je zapisala in s tem povzela občutek utrujenosti nad načinom političnega obračunavanja, ki po njenem mnenju vse bolj temelji na diskreditacijah in nizkih udarcih. V nadaljevanju je bila še bolj ostra. Prepričana je, da bi moral obstajati tudi osebni občutek odgovornosti za stanje v državi. »Če bi obstajal občutek sramu pri njih, bi morali vsi, ki so do danes pomagali pripeljati Slovenijo do današnjega stanja, sklonjenih glav oditi iz politike,« je zapisala.

Po njenem je upanje, povezano s samostojnostjo, ter ponos na nekoč močne slovenske gospodarske sisteme danes le še oddaljen spomin. V zapisu namiguje, da so bila pričakovanja ob nastanku države bistveno višja od današnje realnosti, pri čemer kot problem izpostavlja dolgotrajno politično soustvarjanje razmer, ki po njenem niso upravičila takratnih obljub. 

Več iz teme

Tanja RibičpolitikaVolitve 2026predvolilno soočenje 2026
ZADNJE NOVICE
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PADEC

Na Krvavcu prišlo do nesreče na smučišču, otrok s helikopterjem prepeljan v UKC

Okoliščine nesreče niso znane.
1. 3. 2026 | 12:05
11:45
Novice  |  Svet
VOJNA

Iran: Udarili bomo z nevideno silo, kakršne še nikoli niso izkusili

Po besedah iranskega predsednika Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica".
1. 3. 2026 | 11:45
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
LJUBLJANSKI LOKAL ZORICA

2nite z novim singlom in prvim koncertom s spremljevalnim bandom

Po letih studijskega ustvarjanja prvič stopa tudi na koncertni oder s polno zasedbo.
1. 3. 2026 | 11:09
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Podrobnosti zdrsa na Vrtači: padalka (49) zdrsnila po pobočju, v nesreči hudo ranjen tudi pohodnik (50)

Padalka in planinec zgrmela 300 metrov globoko.
1. 3. 2026 | 11:05
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
BRATSTVO

Preigravali, zabijali gole in molili

Poljska je gostila 18. evropsko prvenstvo v futsalu, igrali so duhovniki in patri iz 18 držav, Slovenija je zasedla 10. mesto.
Drago Perko1. 3. 2026 | 11:00
10:25
Bulvar  |  Suzy
IZNAJDLJIV JE

Iznajdljivi Gušti: Hvala, sine! (Suzy)

Rešitev je bila skoraj filmska.
1. 3. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki