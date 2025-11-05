Tanja Ribič razkrila: prvič bo postala babica! Noseča je hčerka Zala

V javnosti so pred kratkim vzniknile govorice, da bodo v družini Djurić zibali. Zala Djurić naj bi bila namreč noseča! Veselo novico je razkrila njena mama, igralka Tanja Ribić, ki jo očitno kmalu čaka vloga babice.

Že pred tednom dni so se pojavila ugibanja, da je Zala v veselem pričakovanju, sama pa je takrat skrivnostno pripomnila, da je »novica o nosečnosti morda resnična, ali pa tudi ne«. Zdaj dvoma ni več – Tanja je v pogovoru za revijo Lady razkrila, da se družina Djurić-Ribič pripravlja na prihod novega člana.

»Zdaj, ko smo v veselem pričakovanju, imamo vsi še več energije,« je v intervjuju povedala priljubljena igralka, ki sreče ob tem ni mogla skriti. Vesela novica o naraščaju je raznežila oboževalce in kolege – v družini priljubljenih umetnikov bo kmalu še kako živahno!