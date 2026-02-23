Tanja Ribič v solzah sreče ob rojstvu vnuka: »Ime mi je babiiiiiii!«

V družini znanega igralsko-glasbenega para, Branko Đurić in Tanja Ribič, je zavladalo nepopisno veselje. Pred dnevi je njuna hčerka Zala Đurić na družbenem omrežju Instagram sporočila čudovito novico – postala je mama. Ob tem je zapisala, da je to »največja nagrada in najpomembnejša vloga« v njenem življenju. Besede, s katerimi bi se zagotovo strinjali mnogi starši.

Z rojstvom otroka pa se ni spremenilo le Zalino življenje, temveč tudi življenje njene mame, Tanje Ribič. Priljubljena igralka in pevka se je kmalu zatem oglasila na Facebook in s sledilci delila svojo neizmerno srečo. »Ime mi je babiiiiiii!« je zapisala ter objavi dodala več emotikonov rdečega srca. Preprosto, iskreno in naravnost iz srca. Njeno navdušenje je bilo čutiti v vsaki črki zapisa, ki je v hipu ganil številne oboževalce. Vloga babice je za Tanjo nekaj izjemno posebnega – nova življenjska prelomnica, polna nežnosti, ponosa in ljubezni.

Družina Đurić tako vstopa v novo poglavje, prežeto z radostjo in toplino. Tanja Ribič je s svojim čustvenim zapisom pokazala, da so najlepše življenjske premiere tiste, ki se zgodijo daleč stran od odrskih desk in kamer – v objemu družine. Iskrene čestitke novopečeni mamici in ponosni babici.

Preberite še: