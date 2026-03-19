Tanja Žagar bo praznovala z misicami (FOTO)

Zadnjo nedeljo v marcu jo bomo okronali, najlepšo letos. Kronico bo eni od 15 kandidatk za lepotni naziv, ki smo jih v Slovenskih novicah predstavili v sliki in besedi – za svojo izbranko lahko glasujete z glasovnico v vašem in našem najljubšem časopisu in prek spleta, dekle z največ glasovi bo miss Slovenskih novic –, poveznila na glavo aktualna miss Amadea Zupan v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer bo veliki finale Miss Slovenije. Dogodek, ki poteka pod geslom Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo, že vrsto let presega okvir klasičnega lepotnega izbora ter postaja prostor povezovanja ustvarjalnosti, podjetništva, kulture in slovenskih zgodb.

Na odru finalnega večera bodo poleg finalistk, ki se bodo, kot je že v navadi, občinstvu (vstopnice še lahko kupite!) in žiriji predstavile v več izhodih, nastopili tudi slovenski glasbeniki. Poseben trenutek bo nastop Tanje Žagar, ki letos praznuje 20 let samostojne glasbene kariere. Slovensko občinstvo je prvič navdušila že kot članica legendarne najstniške skupine Foxy Teens, v zadnjih dveh desetletjih pa se je s šestimi albumi, številnimi uspešnicami ter nepozabnimi koncerti trdno zasidrala med najbolj priljubljene. Žagarjeva na svojih nastopih vedno prinaša energijo, optimizem in nalezljivo dobro voljo.

Tanja Žagar letos praznuje 20 let samostojne kariere. FOTO: osebni arhiv

Na finalnem odru bo stala tudi Tanja Ribič, večer v znamenju lepote pa bo obogatil tudi glasbeni projekt Romachild, sestavljata ga producent in multiinštrumentalist Martin Štibernik ter vrhunski bobnar Roman Ratej. Dvojec je znan po svojem edinstvenem zvoku, ki združuje energijo kitare, bobnov in vokala, ter ustvarja močno koncertno izkušnjo in s prepoznavnim glasbenim izrazom navdušuje občinstvo doma in v tujini. Njuna glasba je polna energije, svobode in ustvarjalne drznosti – vrednot, ki se lepo prepletajo tudi z zgodbo projekta Miss Slovenije. Z avtorsko pesmijo se bo predstavil Sašo Gačnik, glasbenik, pianist in avtor, ki je s svojo glasbo uspešen tudi na mednarodnih odrih. Njegovo ustvarjanje presega meje Slovenije, sodeluje v različnih glasbenih projektih in z ustvarjalci ter s svojo glasbo predstavlja slovensko ustvarjalnost tudi v tujini. Narodnozabavno noto večeru bodo dodali Gačniki – glasbena družina, ki jo sestavljajo oče Andrej ter sinova Janez in Sašo. Andrej Gačnik, nekdanji član znane skupine Slapovi, s sinovoma nadaljuje glasbeno tradicijo. Pri njih se ljubezen do glasbe prenaša iz generacije v generacijo, povezanost, medsebojna podpora in spoštovanje družinskih vrednot pa dajejo njihovi glasbi poseben pečat ter občinstvu vedno znova prinašajo toplino narodnozabavne glasbe.

Večer, ki bo v znamenju lepote, bo obogatil glasbeni projekt Romachild. FOTO: osebni arhiv

Narodnozabavno noto večeru bodo dodali Gačniki. FOTO: osebni arhiv

15 deklet se poteguje za naziv najlepše in kronico.

Raznolikost glasbenih gostov odraža tudi bistvo projekta Miss Slovenije, ki je že zdavnaj presegel okvir klasičnega lepotnega izbora, postal je platforma povezovanja, kjer se srečujejo slovenska glasba, podjetništvo, kultura in navdihujoče zgodbe. Veliki finale v Ljubljani tako ne bo le kronanje nove Miss Slovenije, pač pa tudi večer glasbe, srčnih ljudi in ponosa na domačo ustvarjalnost, ki nas kot narod povezuje, pravi lastnica licence Jelka Verk, ki nad letošnjimi finalistkami ne skriva navdušenja: »Vsaka posebej je resnično zanimiva. Ena študira računalništvo, druga ekonomijo, tretja pravo ... Zdi se mi, da ima vsaka od njih zelo močno vsebino in prepričana sem, da bo projekt dekletom dobro služil tudi po koncu tekmovanja – za njihovo življenje, glede na njihove interese, zanimanja in cilje.«

Nastopila bo tudi Tanja Ribič. FOTO: osebni arhiv

Sašo Gačnik se bo predstavil z avtorsko skladbo. FOTO: osebni arhiv

Veliki finale v Ljubljani ne bo le kronanje nove miss Slovenije, pač pa tudi večer glasbe, srčnih ljudi in ponosa na domačo ustvarjalnost, pravi Jelka Verk. FOTO: Dejan Javornik