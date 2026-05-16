Tanja Žagar sporočila veselo novico: »Občutki so nepopisno lepi ...« (FOTO)

Slovenska pevka Tanja Žagar je na družbenem omrežju Instagram razkrila, da je izdala knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje. Ob tem je zapisala: »Dragi moji sončni ljudje, danes je dan, ko lahko že naročite mojo knjigo … Občutki ob tem, da jo boste kmalu držali v rokah, so nepopisno lepi.« Dodala je še, da bodo bralci »stopili globoko v svet, ki nas povezuje že trideset let«.

Knjiga, ki je izšla pri Mladinski knjigi, je zasnovana kot osebna pripoved o življenju, prelomnicah in izkušnjah, ki so zaznamovale njeno pot. V predstavitvi je opisana kot zgodba o »vzponih in padcih« ter predvsem o tem, »kako se vedno znova pobrati«. V ospredju so tako njena profesionalna pot kot tudi zasebni trenutki, o katerih doslej ni javno govorila.

Tanja Žagar je javnosti znana že od najstniških let, ko je nastopala v skupini Foxy Teens, kasneje pa se je uveljavila kot ena vidnejših slovenskih pevk. V zadnjih letih je večkrat spregovorila tudi o osebnih preizkušnjah. Leta 2024 je razkrila, da se je soočila s hudo diagnozo - rakom dojke, ki so ji ga odkrili konec leta 2023. Prav te izkušnje so, kot izhaja tudi iz predstavitve knjige, pomembno zaznamovale njen pogled na življenje. Kljub težkim obdobjem poudarja, da je ostala »zaljubljena v življenje« in da jo je prav to vodilo pri nastajanju knjige. Njen knjižni prvenec prinaša vpogled v zgodbo glasbenice, ki je odraščala pred očmi javnosti, hkrati pa odpira tudi bolj osebna poglavja njenega življenja.