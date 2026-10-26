Tanji Rajar (MasterChef) je kar naenkrat ohromela polovica obraza: »Res začutiš človeško nemoč ...« (VIDEO)

Tekmovalka priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija Tanja Rajar je spregovorila o zdravstvenih težavah, ki so jo zaznamovale že v mladosti. Pri komaj 18 letih se je namreč soočila s parezo obraznega živca, zaradi katere ji je nenadoma ohromela leva polovica obraza. »Pri mojih 18 sem zbolela za parezo facialis. Dejansko sem imela čez noč paralizirano levo stran obraza,« je opisala izkušnjo, ki je močno vplivala na njeno življenje.

A to ni bila njena edina tovrstna preizkušnja. Pet let pozneje so se težave ponovile, le da je takrat ohromelost prizadela drugo stran obraza. Pred tem je dalj časa občutila izrazito utrujenost, spremljala pa jo je tudi vrtoglavica. »Videti je, kot da bi te zadela kap. Meni se je vse vrtelo. Takrat pa res začutiš tisto človeško nemoč,« je iskreno priznala. Pareza obraznega živca lahko povzroči nenadno oslabelost ali ohromelost obraznih mišic, zaradi česar je prizadeta polovica obraza videti povešena. Simptomi so lahko podobni nekaterim znakom možganske kapi, zato je ob njihovem nenadnem pojavu nujna takojšnja zdravniška ocena.

Zdravstvena izkušnja je vplivala tudi na Tanjino življenjsko pot. Po končani gostinski šoli je nameravala nadaljevati izobraževanje na področju turizma, vendar ji je bolezen prekrižala načrte. Okrevanje je trajalo več mesecev, zato je začetek študija odložila. Vmes se je zaposlila, pozneje pa se posvetila družini. Danes Novomeščanka svojo vztrajnost dokazuje v Masterchef kuhinji, kjer je navdušila že z več zahtevnimi kuharskimi izzivi. Ljubezen do priprave hrane, predvsem sladic jo spremlja že od otroštva, sodelovanje v oddaji pa ji je prineslo tudi pomembno osebno spoznanje – da zmore precej več, kot si je nekoč upala verjeti.