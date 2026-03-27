  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST REALITY CHECK

Tanjo iz Poroke na prvi pogled neznanci še vedno ustavljajo: »Ni šlo za mamo Gašperjevih otrok, šlo je za drugo žensko« (VIDEO)

V drugem delu sedme epizode Reality Checka smo gostili še zadnjo gostjo letošnje Poroke na prvi pogled, Tanjo Hauptman.
Tanja Hauptman, od najbolj priljubljene tekmovalke do osovražene - v resničnostnih šovih moraš sprejeti vse, za kar te ljudje označijo. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
Tanja Hauptman, od najbolj priljubljene tekmovalke do osovražene - v resničnostnih šovih moraš sprejeti vse, za kar te ljudje označijo. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
G. P.
 27. 3. 2026 | 15:35
 27. 3. 2026 | 15:45
6:09
A+A-

Zakonu, v katerem so bili domnevno kar štirje, ljubitelji eksperimenta še danes niso prišli povsem do dna. Po strmoglavljenju obetajoče ljubezenske zgodbe Tanje Hauptman in Gašperja Mikuliča v letošnji Poroki na prvi pogled pravi socialni eksperiment šele začel, bi se verjetno strinjali skorajda vsi gledalci letošnje sezone. Sam razhod še ne bi bil nič posebnega, če ga ne bi spremljalo javno pranje na kupe in kupe bolj in manj umazanega perila. Kdo je bil s kom, kdo koga ima, ter kdo so ti skrivnostni partnerji... vabljeni v ogled videa podkasta, ki se nahaja pod tem odstavkom.

Tanja, ki je v drugem delu obiskala Anjo, kar žari. Razlog je v tem, da je v zadnjih mesecih srečala nekoga, ki bi lahko bil pravi, ter s tem zaključila poglavje raznoraznih resničnih in neresničnih snubcev, predvsem pa dokončno zakopala sekiro z Gašperjem. Čeprav nimata več stikov, vse kaže, da je tudi Gašper ponovno našel jezik s tisto, ki jo ljubi. Kdo točno to je, Tanja ne ve - dekleti sta enoglasno sklenili, da je bolje tako. Vseh odnosov ni treba peljati naprej, včasih je kak odnos vendarle bolje prerezati kot popravljati, kar ne pomeni nujno, da je karkoli narobe z eno ali drugo stranjo.

image_alt
Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Ljudje najraje slišimo, da sta v partnerskem sporu kriva oba, pa tudi če nista« (VIDEO)

Stika nima ne z Gašperjem, ne z Dinom in niti ne z Matjažem ali Denisom

Lepa Tanja, ki so ji očitali pretirano prijaznost in naklonjenost do malodane vseh moških na snemanju Poroke na prvi pogled, že vseskozi poudarja, da so bili popolnoma vsi očitki občutno prenapihnjeni. Z Matjažem in Denisom ni nikdar imela pravega kontakta sploh, za mladega Dina pa seveda upa, da je v vmesnem času tudi sam že našel kako sebi primerno dekle. Kaj več pa ji ni znanega, poudarja. Anja tu doda, da ji povsem verjame že od začetka. Razlog zakaj ji verjame, pa je povsem tehničen - govorice so se po snemalnem setu Poroke na prvi pogled tako hitro širile, da bi bilo nemogoče, da bi tak dogodek ostal popolnoma skrit tako dolgo, od medenih tednov cele tri tedne. »Takoj smo izvedeli tudi veliko manjše trače,« pravi, saj se je ekipa prekrivala in bila zelo povezana, prijateljstva pa so se spletla povsod, ne samo v Tanjinem in Gašperjevem taboru. Če bi podokumentirali vsako besedo, stik ali objem, bi imeli takšne drame pravzaprav povsod, še pove.

Tanja in Gašper sta bila na papirju čudovit par. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
Tanja in Gašper sta bila na papirju čudovit par. FOTO: zajem zaslona, Planet TV

Nikoli ne bi tekmovala z mamo njegovih otrok

Komentarji in kritike na družbenih omrežjih so bili seveda neizogibni. Ko se je situacija enkrat razplamtela, je bila skoraj vsaka Tanjina beseda ali dejanje interpretirana povsem drugače, kot je bila mišljena. Ogromno je bilo negativnih komentarjev, ob katerih se je trudila ostati trdno na tleh. Dejstvo je, da komentarji pogosto odražajo osebna doživetja ali izživljanja tistih, ki so v življenju izkusili partnerski gnev, bili prizadeti ali se preprosto radi počutijo boljši od likov, ki jih vidijo na televiziji. O tem se je pred časom razgovoril že Sandi, ki ima s tem največ izkušenj, čeprav si je za nekatere resnično kriv sam. 

image_alt
Ko ljubezen do kamere preglasi ljubezen do partnerja: psiholog razlaga, zakaj je bil Matjaž iz Poroke na prvi pogled zlagan in resničen hkrati (VIDEO)

Čeprav je vse skupaj že davno mimo, Tanjo še danes obmetavajo raznorazna mnenja in očitki, veliko pa je tudi še vedno nerazjasnjenega. Ob tem Tanja pravi predvsem, da če bi lahko razčistila še eno stvar iz te drame, bi to, da se Gašper ni vračal k mami svojih otrok, ampak k neki drugi bivši partnerici. Slednje niti ne bi bilo tako pomembno, če ji ne bi na spletu nenehno očitali, da otrokom »ne sme krasti očeta«, kar je v preteklosti že večkrat poudarila kot zelo boleč očitek. Ni šlo za to, poudarja znova, šlo je za nekoga tretjega, v vsakem primeru pa so ji partnerja dodelili strokovnjaki, ne sama. »Na strokovnjake nimam nobene kritike, že od začetka sva bila popolnoma brezupen primer«, smeje zaključi.

image_alt
Šokantna pripoved Sandija iz Poroke: Koliko je odigral, koliko zaslužil, kdo bi morala biti njegova nevesta ... (VIDEO)

Kdorkoli ji očita hladnost in nepriljudnost, se resnično moti

O Tanjini karierni poti smo v Poroki na prvi pogled izvedeli praktično le to, da je bila nekoč pred davnimi časi misica. Od takrat je preteklo že kar nekaj vode, in čeprav je to informacija, na katero so se obesili praktično vsi, nima ničesar z leti poklicnega dela, ki so sledila. Tanja že dolgo dela v Kekcu, zavodu za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Ne samo, da je za to delo potrebno veliko vživljanja in razumevanja sočloveka, ampak tudi zelo veliko ljubezni in sočutnega odnosa do drugačnosti njenih številnih prijateljev, s katerimi se imajo srčno radi. Vsi, od prvega do zadnjega so spremljali šov ter se z njo veselili in trpeli, za kar jim je od srca hvaležna. V dar za spomin na šov pa so dekletoma celo izdelali čudovit lesen spominček. V tovrstnih darilcih so mojstrski, zato ste lepo vabljeni, da si njihovo delo pogledate pobližje.

Ženske z »lučko v očeh« bodo moških vedno privlačne, tako pač je

Tanja za konec pove, da si ni nikoli mislila, da bo kdaj označena za »koketo«. Vzgojena je bila v skromnosti, celo pretirani. Na samozavesti je morala skozi mladost veliko delati in ni prišla samoumevno. Ko pa jo je enkrat dosegla, pa ljudem spet ni bilo prav. Anja tu dodaja, da so samske ženske moškim včasih zaželene preprosto zato, ker so neobremenjene in neredko srečnejše. »Tista lučka v očeh« in dejstvo, da do moškega sveta nimajo zamere, saj jih doma nihče ne »matretira«, sta razloga za privlačnost. Bi se pa morale ženske pogosteje vprašati, zakaj njihov partner sploh gleda druge, ter ne toliko rohneti nad dejstvom, da v svetu okoli njih lepa, samska in vesela dekleta pač - preprosto obstajajo. Hkrati pa ne marajo zares neodvisnih deklet kot je recimo Jana. Včasih se zdi, da je ljudem preprosto nemogoče ustreči.

image_alt
Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Neodvisne ženske so pri moških vedno manj zaželene, sploh če so sami nesamozavestni« (VIDEO)

Več iz teme

Tanja Hauptmangašper mikuličPoroka na prvi pogledpodkastreality checktimotej strnadAnja Rijavec
ZADNJE NOVICE
15:35
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Tanjo iz Poroke na prvi pogled neznanci še vedno ustavljajo: »Ni šlo za mamo Gašperjevih otrok, šlo je za drugo žensko« (VIDEO)

V drugem delu sedme epizode Reality Checka smo gostili še zadnjo gostjo letošnje Poroke na prvi pogled, Tanjo Hauptman.
27. 3. 2026 | 15:35
15:30
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Je bil izpad spletne strani res DVK nameren? SDS zahteva podrobno forenzično preiskavo

SDS po izpadu sistema DVK na večer volitev zahteva neodvisno forenzično preiskavo, saj meni, da okoliščine vzbujajo dvom v transparentnost in integriteto volilnega procesa. Še vedno glasno opozarjajo na nepojasnjen vzrok izpada in onemogočen dostop do podatkov v ključnem času objave rezultatov.
27. 3. 2026 | 15:30
15:25
Novice  |  Slovenija
IZRAEL IN »VELEIZDAJA« – ZDAJ GROZI ŠE TOŽBA

Zaradi izjav o Janši napovedana tožba, Golob in Mesec pred ultimatom

Janša od Goloba in Mesca zahteva umik izjav o njem, sicer napoveduje tožbo.
27. 3. 2026 | 15:25
15:15
Novice  |  Svet
ZDAJ BO HIŠNI LJUBLJENČEK

Legendarni reševalec koal odhaja v pokoj

Pasji junak Bear je rešil več kot sto koal, zdaj delo prepušča mlajšim.
27. 3. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Opozorilo onkologov: hrane ne pogrevajte v plastičnih posodah

Ena izmed pogostih napak, na katero opozarjajo strokovnjaki, je pogrevanje hrane v plastičnih posodah v mikrovalovni pečici.
Miroslav Cvjetičanin27. 3. 2026 | 15:00
14:55
Bulvar  |  Tuji trači
PORIN

Thompson podira rekorde, a vseeno izvisel! Stroka ga je popolnoma ignorirala

Nocoj bo potekala 33. podelitev nagrade Porin.
27. 3. 2026 | 14:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki