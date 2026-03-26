GANLJIV ZAPIS

Te besede je mami namenil najbolj znani slovenski zapornik: »Tvoj pogum je moj navdih ...«

Na svojo drago mamo se je spomnil na materinski dan.
Simon Doma, ki je z avtobiografijo Gringo Loco osupnil Slovenijo, s partnerko Petro Polizzi. FOTO: Marko Pigac
P. K.
 26. 3. 2026 | 20:25
Materinski dan je ganil tudi najbolj znanega slovenskega zapornika Simona Domo. Svoji mami je namenil kratko, a zelo osebno in čustveno sporočilo, v katerem se ji je poklonil za vso ljubezen, pogum in podporo, ki mu jo je dajala tudi v najtežjih trenutkih njegovega življenja: »Draga mami! Tvoja ljubezen je najmočnejša, tvoj pogum pa moj navdih. Hvala za vse. Rad te imam,« je zapisal.

Objava nosi posebno težo prav zaradi njune zgodbe. Simon Doma je namreč pred leti doživel dramatičen padec, ki je pretresel Slovenijo. Oktobra 2010 je takrat 32-letni Doma odpotoval v Venezuelo po pet kilogramov kokaina. Na letalo za Frankfurt se nato ni nikoli vkrcal. Razmere v državi so se tedaj že močno zaostrile, saj je venezuelska vlada le dva meseca prej tihotapcem drog napovedala vojno. Zakonodajo so zaostrili do skrajnosti. Kazni, ki so prej znašale deset let zapora z možnostjo pogojnega izpusta po treh letih, so dvignili na petnajst let zapora brez možnosti pogojnega izpusta. Prav na tako strogo kazen je bil obsojen tudi Doma.

V Slovenijo se je po diplomatski akciji vrnil šele po štirih letih. Svojo pretresljivo življenjsko zgodbo je pozneje delil v knjigi Gringo loco, ki mu jo je pomagal napisati pisatelj Aleš Čar. V njej je razkril tudi boleče podrobnosti tistega obdobja, ko se mu je življenje obrnilo na glavo. Še posebej močna pa je v tej zgodbi vloga njegove mame. Sprva ji je rekel, da odhaja v Bosno. Ko pa se je vse sesulo in se je zapletel v pekel venezuelskega zapora, je bila prav ona tista, ki mu je stala ob strani. Ko so drugi morda obupali, mama ni. Ostala je ob njem, ko je najbolj potreboval človeka, ki ga ne bo zapustil. Zato njegova čestitka za materinski dan ni le praznična objava. Je tudi tih poklon ženski, ki je z njim prestala eno najtežjih življenjskih preizkušenj. In prav v teh nekaj besedah je povedal največ.

Več iz teme

Simon Domamaterinski danmamamaterinstvodružinaavtobiografija
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Severino, Nušo Derendo in Alenko Godec.
26. 3. 2026 | 21:00
21:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

To so znaki, ki potrebujejo največ pozornosti. Ste med njimi?

Nekateri znaki so bolj samozadostni, medtem ko drugi iščejo potrditve in priznanje od svojih bližnjih.
26. 3. 2026 | 21:00
20:25
Bulvar  |  Domači trači
GANLJIV ZAPIS

Te besede je mami namenil najbolj znani slovenski zapornik: »Tvoj pogum je moj navdih ...«

Na svojo drago mamo se je spomnil na materinski dan.
26. 3. 2026 | 20:25
20:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
IŠČEJO GA

Policisti prisilno ustavili voznika, s kraja je pobegnil peš

Zgodilo se je na območju Ajdovščine.
26. 3. 2026 | 20:11
19:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
RDEČI ALARM

Uresničuje se najhujše: veter na Gorenjskem prevrnil celo tovornjak (FOTO)

Za sever Slovenije je zaradi močnega vetra razglašen rdeči alarm.
26. 3. 2026 | 19:06
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
STRAŠNO BITJE

Tri metre visoki kosmatež straši sprehajalce

Bigfoot se je vrnil. Deset ljudi je v Ohiu videlo rdečkasto rjavo bitje, od katerega se je vil neprijeten vonj.
26. 3. 2026 | 19:00

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
