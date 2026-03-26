Te besede je mami namenil najbolj znani slovenski zapornik: »Tvoj pogum je moj navdih ...«

Materinski dan je ganil tudi najbolj znanega slovenskega zapornika Simona Domo. Svoji mami je namenil kratko, a zelo osebno in čustveno sporočilo, v katerem se ji je poklonil za vso ljubezen, pogum in podporo, ki mu jo je dajala tudi v najtežjih trenutkih njegovega življenja: »Draga mami! Tvoja ljubezen je najmočnejša, tvoj pogum pa moj navdih. Hvala za vse. Rad te imam,« je zapisal.

Objava nosi posebno težo prav zaradi njune zgodbe. Simon Doma je namreč pred leti doživel dramatičen padec, ki je pretresel Slovenijo. Oktobra 2010 je takrat 32-letni Doma odpotoval v Venezuelo po pet kilogramov kokaina. Na letalo za Frankfurt se nato ni nikoli vkrcal. Razmere v državi so se tedaj že močno zaostrile, saj je venezuelska vlada le dva meseca prej tihotapcem drog napovedala vojno. Zakonodajo so zaostrili do skrajnosti. Kazni, ki so prej znašale deset let zapora z možnostjo pogojnega izpusta po treh letih, so dvignili na petnajst let zapora brez možnosti pogojnega izpusta. Prav na tako strogo kazen je bil obsojen tudi Doma.

V Slovenijo se je po diplomatski akciji vrnil šele po štirih letih. Svojo pretresljivo življenjsko zgodbo je pozneje delil v knjigi Gringo loco, ki mu jo je pomagal napisati pisatelj Aleš Čar. V njej je razkril tudi boleče podrobnosti tistega obdobja, ko se mu je življenje obrnilo na glavo. Še posebej močna pa je v tej zgodbi vloga njegove mame. Sprva ji je rekel, da odhaja v Bosno. Ko pa se je vse sesulo in se je zapletel v pekel venezuelskega zapora, je bila prav ona tista, ki mu je stala ob strani. Ko so drugi morda obupali, mama ni. Ostala je ob njem, ko je najbolj potreboval človeka, ki ga ne bo zapustil. Zato njegova čestitka za materinski dan ni le praznična objava. Je tudi tih poklon ženski, ki je z njim prestala eno najtežjih življenjskih preizkušenj. In prav v teh nekaj besedah je povedal največ.