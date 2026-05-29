Tega ni nihče pričakoval: Luka Dončić presenetil Ceneta na kolesu (VIDEO)

Cene Prevc v teh dneh vrti pedala za dober namen in nadaljuje srčno zgodbo, ki jo pri Radiu 1 poznamo kot Deželo junakov. Namesto Mihe Deželaka je prevzel vodilno vlogo v akciji, sedel na kvadrocikel in se podal med ljudi, ki vsako leto pokažejo veliko srce. Namen ostaja enak: zbrati denar za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Ob njem se je danes na kvadrociklu pojavil tudi Denis Avdić, ki je hitro poskrbel za dodatno presenečenje. Med kolesarjenjem je dobil preprosto, a zelo mikavno idejo. »Kaj če bi koga poklicala?« je predlagal Cenetu. In koga pokličeš, če želiš, da se dobrodelna zgodba sliši še glasneje? Seveda Luko Dončića.

Presenetil je na polno

Sprva se košarkarski zvezdnik ni oglasil, zato je bilo videti, da bo ideja ostala le simpatičen poskus. A približno dve uri pozneje je Avdiću zazvonil telefon. Na drugi strani je bil Luka Dončić, ki ni klical kar tako. Želel je govoriti s Cenetom Prevcem, novim junakom akcije, ki te dni zbira kilometre in dobro voljo za otroke. Takšni trenutki dajejo dobrodelnim akcijam poseben utrip, saj pokažejo, da lahko ena poteza seže veliko dlje od ceste, po kateri se vrti kvadrocikel. Prevc je s tem prevzel veliko nalogo, a tudi zgodbo, ki je že leta polna topline, vztrajnosti in solidarnosti. Dežela junakov tako tudi letos dokazuje, da se lahko Slovenija poveže, ko gre za otroke, ki si zaslužijo brezskrbne počitnice. In ko se v takšno zgodbo oglasi še Luka Dončić, je jasno, da srčnost res nima meja.