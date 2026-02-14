Kaj je šlo narobe, da je Nuša tako nepričakovano hitro zapustila Kmetijo? »Zapustila je ta šov, ker se ji je mudilo na Hrvaško«

19-letna Nuša Šebjanič je včeraj izgubila dvoboj z Emo Dragišić in morala zapustiti posestvo šova Kmetija. Boj med dekletoma, ki sta sprva prijateljevali, je bil nadvse strasten, saj je bila Ema že od vsega začetka odločena, da bo Nušo odžagala v boju spretnosti. Nuša bi si v areni sicer lažje predstavljala boj recimo z Dinom, Ema je bila namreč kaj huda nasprotnica. Že v prvem tednu je Nuši namenila oreh, v drugem pa še glas, zaradi česar jo je Nuša obtožila dvoličnosti.

Komentarji gledalcev so ostri

Nuša, ki so jo zvesti oboževalci Kmetije spoznali že lani, se letos gledalcem ni uspela najbolj usesti v srce. Razlog je bil v tem, da je že v prvem tednu naredila nekaj taktičnih potez, za katere je bilo mogoče še nekoliko prezgodaj. Zaenkrat tudi kaže, da so odnosi med letošnjo ekipo tekmovalcev nekoliko bolj složni in umirjeni kot lani, zato so se jim dejanja proti skupnosti na tej točki hitro zamerila.

Nista več prijateljici. FOTO: Pop Tv

Pop TV je pod objavo o izpadu na socialnih omrežjih zapisal: »Nuša je kot druga zapustila kmetijo. Iskrena, polna energije in zagnana. Želimo ti veliko sreče na vseh nadaljnjih poteh«. Komentarji gledalcev na izjavo pa so bili burni - Nušo marsikdo vidi vse prej kot iskreno in zagnano. Dva izmed glavnih očitkov sta bila ravno neiskrenost in nepripravljenost na delo, kar nekaj komentarjev pa je tudi na temo, da je Nuše v dveh šovih naenkrat na televiziji enostavno preveč. Spomnimo, istočasno namreč sodeluje tudi v hrvaškem Gospodinu Savršenem, kjer od Slovenk hkratno spremljamo tudi Kajo Casar. Nič kaj niso naklonjeni niti Carmen, veliko pa jih je povdarilo tudi, da je ta sezona prav sestavljena tako, da nalašč vsebuje samo kontroverzne karakterje.

Nimajo pa vsi slabega mnenja o Nuši

Ob slovesu ji je kar nekaj lepih besed namenil novo prispeli Igor Mikić, pa tudi Juš Čop, s katerim odkrito prijateljujeta. Igor je bil z Nušo v istem šovu že lani in je o njej povedal kar nekaj dobrega. Vse pa kaže, da neglede na komentarje Nuša svojih dejanj prav nič ne obžaluje in bi še enkrat storila vse enako. Ostaja nam še radovednost, kako se bo njen pristop obrestoval v Gospodinu Savršenem, kjer ji je prav tako v zelo kratkem času uspelo dvigniti kar nekaj prahu.

Pravo dogajanje pa se na Kmetiji šele začenja - še vedno namreč čakamo prihod LaToye.