Tega pa nismo pričakovali! Župan Klobasa razkril, kaj bo storil, če postane premier (FOTO)

Župan Sv. Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa je na facebooku razkril, da je v Bratislavi poročil svojo dolgoletno prijateljico Jasmino Pal in njenega izbranca Dragana. Ganljivi trenutki so se zapisali v njegovo srce, a pravi hit objave so postali njegovi duhoviti odgovori sledilcem.

»Nekatere poroke ostanejo v srcu za vedno,« je zapisal Klobasa in dodal, da je bilo tokrat še posebej posebno, saj je povezoval dve srci, ki ju pozna že leta. Iskreno, čustveno, nepozabno – tako je opisal poroko prijateljev.

Kmalu so sledilci postali vse bolj radovedni. Na vprašanje, kdaj bo na vrsti tudi sam, je Klobasa hudomušno odgovoril, da vendar še ni premier.

Drugemu radovednežu, ki mu je namignil, da je zdaj vendarle čas za njegovo poroko, pa je v smehu odvrnil: »Ne, ne, brez skrbi.«