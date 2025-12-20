Tega se premier Robert Golob med prazniki najbolj veseli (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob je pred prazniki nekoliko odškrnil vrata v svoje zasebno življenje in na družabnem omrežju odgovoril na nekaj vprašanj, ki so mu jih postavili državljani in državljanke. Nekoga je denimo zanimalo, ali si lahko tudi on kot moški na odgovorni funkciji, ki ga zaposluje dan in noč, med božično-novoletnimi prazniki vzame čas za bližnje. »Božič je najprej družinski praznik, in ja, tudi midva s Tino si vzameva čas in gostiva svoje najbližje. In to ne samo enkrat, ker imava več družin, ampak kar tri dni zapored,« je iskreno odgovoril premier, ki mu božični čas res veliko pomeni.

Med božično-novoletnimi prazniki pa seveda ne gre brez praznično okrašene in obložene mize. Ob božiču je na slovenskih mizah običajno pečen piščanec, novo leto pa skorajda ne mine brez tatarskega biftka in francoske solate. Kaj pa si eden naših najbolj vplivnih moških najraje privošči? Za silvestrovo pečeno ribo, običajno pečeno v soli, je pojasnil rojeni Primorec. Kljub temu pa to ni tista jed, ki se je najbolj veseli. »Tisto, kar mi pa najbolj ostane v spominu in se najbolj veselim, so pa sarmice, veganske, dan po tem,« se navdušenja nad to gurmansko specialiteto niti ni trudil skrivati predsednik vlade.