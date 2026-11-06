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Novost v slovenski porodnišnici! Ko se bo rodil deček, bo zazvenel Martinov lulček, za deklice pa Uspavanka za Evo (VIDEO in FOTO)

Kranjska porodnišnica uvaja novost za vse novorojenčke in njihove starše.
V kranjski porodnišnici bo odslej ob rojstvu vsakega novorojenčka zazvenela pesem Andreja Šifrerja. FOTO: Vogel Voranc

V kranjski porodnišnici bo odslej ob rojstvu vsakega novorojenčka zazvenela pesem Andreja Šifrerja. FOTO: Vogel Voranc

Romana Božnar Brzin in dr. Andreja Škafar Cerkvenik iz neonatalnega oddelka porodnišnice se veselita donacije Lions kluba iz Kranja. FOTO: Miha Bitežnik

Romana Božnar Brzin in dr. Andreja Škafar Cerkvenik iz neonatalnega oddelka porodnišnice se veselita donacije Lions kluba iz Kranja. FOTO: Miha Bitežnik

Andrej je bil tako navdušen nad pevskim zborom OŠ Stražišče, da jim je obljubil prihodnje sodelovanje. FOTO: Miha Bitežnik

Andrej je bil tako navdušen nad pevskim zborom OŠ Stražišče, da jim je obljubil prihodnje sodelovanje. FOTO: Miha Bitežnik

Ravnatelj OŠ Stražišče Tomo Orešnik je 'priznal', da je bil rojen v tej porodnišnici. Prav tako njegova otroka. Po 11-tih letih je spet obiskal to ustanovo. FOTO: Miha Bitežnik

Ravnatelj OŠ Stražišče Tomo Orešnik je 'priznal', da je bil rojen v tej porodnišnici. Prav tako njegova otroka. Po 11-tih letih je spet obiskal to ustanovo. FOTO: Miha Bitežnik

Zborovodkinja Urška s svojo mlado pevko, ki je v imenu zbora spoštljivo nagovorila avtorja pesmi. FOTO: Miha Bitežnik

Zborovodkinja Urška s svojo mlado pevko, ki je v imenu zbora spoštljivo nagovorila avtorja pesmi. FOTO: Miha Bitežnik

Direktorici, polni idej: Larisa Hajdinjak in Jana Wahl! FOTO: Miha Bitežnik

Direktorici, polni idej: Larisa Hajdinjak in Jana Wahl! FOTO: Miha Bitežnik

V kranjski porodnišnici bo odslej ob rojstvu vsakega novorojenčka zazvenela pesem Andreja Šifrerja. FOTO: Vogel Voranc
Romana Božnar Brzin in dr. Andreja Škafar Cerkvenik iz neonatalnega oddelka porodnišnice se veselita donacije Lions kluba iz Kranja. FOTO: Miha Bitežnik
Andrej je bil tako navdušen nad pevskim zborom OŠ Stražišče, da jim je obljubil prihodnje sodelovanje. FOTO: Miha Bitežnik
Ravnatelj OŠ Stražišče Tomo Orešnik je 'priznal', da je bil rojen v tej porodnišnici. Prav tako njegova otroka. Po 11-tih letih je spet obiskal to ustanovo. FOTO: Miha Bitežnik
Zborovodkinja Urška s svojo mlado pevko, ki je v imenu zbora spoštljivo nagovorila avtorja pesmi. FOTO: Miha Bitežnik
Direktorici, polni idej: Larisa Hajdinjak in Jana Wahl! FOTO: Miha Bitežnik
A. G.
 6. 11. 2026 | 10:47
 6. 11. 2026 | 11:05
4:43
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V kranjski porodnišnici bodo odslej prvi trenutki življenja nekoliko bolj glasbeni. Ob rojstvu deklice bo namreč zazveneli uspešnici kantavtorja Andreja Šifrerja Uspavanka za Evo iz leta 1990, ob prihodu dečka na svet pa še bolj sloviti Martinov lulček iz čleta 1981. Za novost sta zaslužni direktorici Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP) Larisa Hajdinjak in strokovna direktorica Jana Wahl. Njuna zamisel je navdušila tudi avtorja pesmi Andreja Šifrerja.

Zamisel se je rodila povsem spontano. Direktorici sta namreč ugotovili, da je avtor obeh pesmi njun someščan, zato sta sklenili, da mu predstavita nekoliko drugačen predlog. »Andrej, imava idejo, po kateri bi ob vsakem rojstvu deklice v naši porodnišnici preko lokalnega ozvočenja predvajali delček Evine pesmi, ko pa se rodi fantek, pa nastopi Martin s svojim moškim podaljškom.« Šifrer je bil nad predlogom sprva presenečen, a ga je zamisel tako navdušila, da je takoj dodal svoj predlog. »Jaz ne bom pel na posnetku, ampak Mladinski pevski zbor OŠ Stražišče, s katerim sem že sodeloval in so se izkazali za odlične pevce.« Izbral je mladinski pevski zbor Osnovne šole Stražišče, s katerim je že sodeloval in o katerem ima zelo dobro mnenje. Tako se je začelo uresničevanje načrta, ki je povezal glasbenika, šolo in kranjsko porodnišnico.

Direktorici, polni idej: Larisa Hajdinjak in Jana Wahl! FOTO: Miha Bitežnik
Direktorici, polni idej: Larisa Hajdinjak in Jana Wahl! FOTO: Miha Bitežnik

Mladi pevci so se naloge lotili z veliko zavzetostjo

Izbira šole je bila še posebej simbolična. Osnovno šolo Stražišče je namreč v otroških letih obiskoval tudi Andrej Šifrer, zato je bila pot do ravnatelja Toma Orešnika kratka. Za glasbeno podobo obeh pesmi je poskrbel Igor Potočnik, ki je odigral, posnel in pripravil glasbeni spremljavi. Otroški pevski zbor pa je na novo glasbeno dogodivščino pripravila zborovodkinja Urška Rappl.

Mladi pevci so se naloge lotili z veliko zavzetostjo in prisrčnostjo. Tako sta Šifrerjevi skladbi dobili novo podobo, ki bo odslej spremljala prav posebne trenutke – prve ure življenja novorojenčkov.

Ravnatelj OŠ Stražišče Tomo Orešnik je 'priznal', da je bil rojen v tej porodnišnici. Prav tako njegova otroka. Po 11-tih letih je spet obiskal to ustanovo. FOTO: Miha Bitežnik
Ravnatelj OŠ Stražišče Tomo Orešnik je 'priznal', da je bil rojen v tej porodnišnici. Prav tako njegova otroka. Po 11-tih letih je spet obiskal to ustanovo. FOTO: Miha Bitežnik

»Želimo, da vsak otrok začuti, da je dobrodošel«

Slovesnost z naslovom Dobrodošlica ob rojstvu je potekala 5. novembra, na njej pa so predstavili glasbeno novost, ki bo odslej del vsakdana v porodnišnici. »Želimo, da vsak otrok, ki se rodi pri nas, že ob svojem prvem vdihu začuti, da je dobrodošel, zato ga bo odslej pozdravila pesem Kranjčana, ki so jo zapeli kranjski otroci,« je povedala direktorica Larisa Hajdinjak. Pesmi bodo predvajali prek bolnišničnega radia, slišati pa jih bo mogoče v porodnih sobah, čakalnicah in med bolnišničnim osebjem. Deklice bo tako pospremila nežna Uspavanka za Evo, dečke pa razigrani Martinov lulček.

Zborovodkinja Urška s svojo mlado pevko, ki je v imenu zbora spoštljivo nagovorila avtorja pesmi. FOTO: Miha Bitežnik
Zborovodkinja Urška s svojo mlado pevko, ki je v imenu zbora spoštljivo nagovorila avtorja pesmi. FOTO: Miha Bitežnik

Šifrerjevi pesmi imata sicer prav posebno ozadje. Napisal ju je ob rojstvu svoje hčerke Eve in sina Martina. Zdaj pa njuni zgodbi dobivata novo, prav posebno poglavje.

Ob 71-letnici še pomembna dobrodelna donacija

Romana Božnar Brzin in dr. Andreja Škafar Cerkvenik iz neonatalnega oddelka porodnišnice se veselita donacije Lions kluba iz Kranja. FOTO: Miha Bitežnik
Romana Božnar Brzin in dr. Andreja Škafar Cerkvenik iz neonatalnega oddelka porodnišnice se veselita donacije Lions kluba iz Kranja. FOTO: Miha Bitežnik

Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Ob praznovanju 71-letnice delovanja bolnišnice je Lions klub Kranj neonatalnemu oddelku podaril fototerapevtsko lučko, ki se uporablja pri zdravljenju zlatenice pri novorojenčkih. Zdravljenje z modro svetlobo potrebuje približno desetina otrok, rojenih v kranjski porodnišnici, zato bo nova oprema pomembno prispevala k oskrbi najmlajših pacientov.

»Fototerapevtska lučka je morda za nekoga le medicinski pripomoček, medtem ko za nas predstavlja veliko več: skrb za najmlajše, podporo njihovim družinam in zaupanje v ljudi, ki vsak dan predano skrbite za nova življenja,« je poudarila Alenka Kotar iz Lions kluba Kranj. Sredstva za donacijo so zbrali v akciji Levček srečanj. Kot je še dodala, se dobrodelnost ne skriva le v velikih dejanjih, temveč tudi v majhnih pozornostih in pripravljenosti pomagati drugim.

V Kranju se vsako leto rodi okoli 1200 otrok

Kranjska porodnišnica, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo in strokovnostjo, vsako leto na svet pospremi okoli 1200 novorojenčkov. Letos se število porodov znova povečuje, zato bo v njenih prostorih tudi vse več priložnosti za novo glasbeno dobrodošlico. Tako bosta Šifrerjevi pesmi, ki sta nekoč nastali iz osebnih družinskih zgodb, odslej spremljali številne nove začetke.

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