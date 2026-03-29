Teja iz šova o sinčku Oskarju, ki je premagal vse ovire intenzivne nege (FOTO)

Lani avgusta sta Denis Žnidarič in Teja Beznik, ki sta se spoznala v resničnostnem šovu Življenje na tehtnici, razveselila svoje sledilce z novico, da bosta kmalu postala starša. Oktobra lani je Teja na Instagramu sporočila, da se je rodil njun sin Oskar – nekaj mesecev pred predvidenim datumom poroda, ki je bil januar letos. Oskarjev začetek življenja je bil zelo zahteven. Otroček je bil rojen s samo 680 grami, 32 cm dolžine in obsegom glavice 22 centimetrov, a že od prve minute je pokazal izjemno voljo do življenja. Teja je zdaj na družbenih omrežjih delila nove informacije o njegovem razvoju in boju za zdravje, zapis pa objavljamo v celoti.

»Tisti dan, ko sem prvič prišla pogledat Oskarja, smo imeli prvi pogovor tudi s pediatrom, ki je rekel, da Oskar kaže veliko željo do življenja od prve minute dalje. Kdo bi si mislil otrok rojen s 680 g, 32. centimetri ter z obsegom glavice komaj 22 centimetrov lahko preživi. Taki otroci so pravi borci. Majhni, a močni in so še en dokaz, da ne smemo obsojati knjige po platnicah. Oskarjeva pot je bila dolga in ni še končana. So vzponi in padci. Oskar je v njegovih 150 dneh kar je preživel na intenzivni dobil štiri transfuzije krvi, da ne govorim o dnevnih jemanjih krvi tudi po 2-3 krat na dan za kontolo krvne slike, imel je lasersko operacijo oči zaradi retinopatije nedonošenosti, zmanjšano gostoto kosti, kar je privedlo do zloma rebra, težave s ščitnico in seveda nerazvita pljučka, za kar je bil večkrat intubiran. Intubacija je povzročila, da ima poškodovane glasilke, zato zna biti še nekaj časa hripav. Največ težav, ni treba ugibati, ima s pljuči, saj se mu še niso dokončno razvile. Zaradi nerazvitosti teh tudi doma uporabljava visokopretočno napravo, katera pomaga Oskarju do lepšega predihavanja, poleg te naprave pa seveda ne gre brez kisika in oksimetra, zato so vedno neke cevke in kabli okrog njega. Kdaj se bova tega znebila, ne vem, ker pljučka se razvijajo do tretjega leta starosti. Upam, da bova prej vse to dala stran, ampak ja, lahko da bo še trajalo, lahko pa da ne, bomo videli.

Oskar je priden, energičen in dobrovoljen fant, ki rad papca (to se mu vidi) in še bolj obožuje vodo, tako da vsi komaj čakamo, da se znebimo kisika in gremo na eno kopanje v toplice in si privoščimo družinski spa dan. To bo za enkrat vse. Hvala, ker ste del zgodbe, ker naju spremljate in nam želite vse dobro. Vsem mamicam, ki gredo ali bodo kdaj morale čez to (upam, da ne), želim čim več prespanih noči in pozitivnih misli. Verjemite, da vaš čudež to zmore, vem, da bodo prišli dnevi, ko bi najraje obupale, ampak si tega ne smete dopustiti. Zavedajte se, da imate možnost otročka gledati in božati prej kot katerakoli mama, ker osebje v Sloveniji obvlada svoje delo. Samo verjemite v čudeže, bodite pozitivne, kolikor se bo le dalo in verjamem, da bo na koncu vse v redu.«