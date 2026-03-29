ŽIVLJENJE NA TEHTNICI

Teja iz šova o sinčku Oskarju, ki je premagal vse ovire intenzivne nege (FOTO)

Teja Beznik in Denis Žnidarič sta s sledilci delila zgodbo o preživetju sina.
FOTO: Facebook
FOTO: Facebook
A. G.
 29. 3. 2026 | 09:25
Lani avgusta sta Denis Žnidarič in Teja Beznik, ki sta se spoznala v resničnostnem šovu Življenje na tehtnici, razveselila svoje sledilce z novico, da bosta kmalu postala starša. Oktobra lani je Teja na Instagramu sporočila, da se je rodil njun sin Oskar – nekaj mesecev pred predvidenim datumom poroda, ki je bil januar letos. Oskarjev začetek življenja je bil zelo zahteven. Otroček je bil rojen s samo 680 grami, 32 cm dolžine in obsegom glavice 22 centimetrov, a že od prve minute je pokazal izjemno voljo do življenja. Teja je zdaj na družbenih omrežjih delila nove informacije o njegovem razvoju in boju za zdravje, zapis pa objavljamo v celoti.

»Tisti dan, ko sem prvič prišla pogledat Oskarja, smo imeli prvi pogovor tudi s pediatrom, ki je rekel, da Oskar kaže veliko željo do življenja od prve minute dalje. Kdo bi si mislil otrok rojen s 680 g, 32. centimetri ter z obsegom glavice komaj 22 centimetrov lahko preživi. Taki otroci so pravi borci. Majhni, a močni in so še en dokaz, da ne smemo obsojati knjige po platnicah. Oskarjeva pot je bila dolga in ni še končana. So vzponi in padci. Oskar je v njegovih 150 dneh kar je preživel na intenzivni dobil štiri transfuzije krvi, da ne govorim o dnevnih jemanjih krvi tudi po 2-3 krat na dan za kontolo krvne slike, imel je lasersko operacijo oči zaradi retinopatije nedonošenosti, zmanjšano gostoto kosti, kar je privedlo do zloma rebra, težave s ščitnico in seveda nerazvita pljučka, za kar je bil večkrat intubiran. Intubacija je povzročila, da ima poškodovane glasilke, zato zna biti še nekaj časa hripav. Največ težav, ni treba ugibati, ima s pljuči, saj se mu še niso dokončno razvile. Zaradi nerazvitosti teh tudi doma uporabljava visokopretočno napravo, katera pomaga Oskarju do lepšega predihavanja, poleg te naprave pa seveda ne gre brez kisika in oksimetra, zato so vedno neke cevke in kabli okrog njega. Kdaj se bova tega znebila, ne vem, ker pljučka se razvijajo do tretjega leta starosti. Upam, da bova prej vse to dala stran, ampak ja, lahko da bo še trajalo, lahko pa da ne, bomo videli.

Oskar je priden, energičen in dobrovoljen fant, ki rad papca (to se mu vidi) in še bolj obožuje vodo, tako da vsi komaj čakamo, da se znebimo kisika in gremo na eno kopanje v toplice in si privoščimo družinski spa dan. To bo za enkrat vse. Hvala, ker ste del zgodbe, ker naju spremljate in nam želite vse dobro. Vsem mamicam, ki gredo ali bodo kdaj morale čez to (upam, da ne), želim čim več prespanih noči in pozitivnih misli. Verjemite, da vaš čudež to zmore, vem, da bodo prišli dnevi, ko bi najraje obupale, ampak si tega ne smete dopustiti. Zavedajte se, da imate možnost otročka gledati in božati prej kot katerakoli mama, ker osebje v Sloveniji obvlada svoje delo. Samo verjemite v čudeže, bodite pozitivne, kolikor se bo le dalo in verjamem, da bo na koncu vse v redu.«

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
