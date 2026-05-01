Tekmovalec letošnje Kmetije šokiral z izjavo: »Žan je od Franca odtujen otrok« (VIDEO)

V resničnostnem šovu Kmetija je tedenska naloga s pobiranjem krompirja odločala tudi o imuniteti pred izborom drugega dvobojevalca. Pravilo je bilo jasno: par, ki bo imel ob tehtanju največ krompirja, bo varen. Na koncu sta si zaščito zagotovila Žan in Aleksandra, pri tem pa je imel ključno vlogo Franc, ki je Žanu prepustil gajbice krompirja, čeprav je bil sam v paru z Dejanom.

Žan se je na posestvo vrnil po tem, ko mu je Pia odvzela mesto v koči na jasi. To možnost si je priborila z zlatim krompirjem, ki ji je omogočil imuniteto in zamenjavo enega izmed tekmovalcev. Odločila se je za Žana, ta pa se je moral vrniti na posestvo, kjer ga je čakala tedenska naloga.

Žan je ves krompir podaril Žanu. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

Franc je gajbice, ki jih je pobral v paru z Dejanom, prepustil Žanu, zato je sam na koncu ostal brez krompirja. S tem je pomagal Žanu do imunitete, hkrati pa močno poslabšal svoj položaj. Ker sta bila Žan in Aleksandra po tehtanju varna, Dejan kot prvi dvobojevalec ni mogel izbrati Žana. Za nasprotnika v areni je zato izbral Franca. To pomeni, da se bo Franc, ki je s svojo potezo zaščitil Žana, za obstanek v šovu pomeril prav z Dejanom, s katerim je bil pri nalogi v paru.

Dogajanje je komentiral tudi Igor Mikič, ki je bil do Francove zaščite Žana zelo kritičen. »Noben ne ve, kaj sta Jan in Žan Francu obljubila po koncu Kmetije,« je dejal. Nato je dodal še: »Mogoče je pa Žan od Franca odtujen otrok, da ga tako ščiti. Jaz bi še svojega otroka kaznoval, če bi tako delal in govoril kot Žan.«