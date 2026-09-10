Tekmovalec MasterChefa osupnil s preobrazbo: Izgubil neverjetnih 70 kilogramov (FOTO)

Med letošnjimi tekmovalci MasterChefa je tudi Gregor Spudič, ki je še pred vstopom v kuharski šov opravil izjemno osebno preobrazbo. Na družbenih omrežjih je odkrito razkril, da je v preteklosti tehtal kar 163 kilogramov, nato pa izgubil neverjetnih 70 kilogramov. Ob visoki telesni teži se je, kot je zapisal, spopadal tudi s povišanim krvnim tlakom, težavami z dihanjem, bolečinami v hrbtenici in opozorili zaradi povišanega krvnega sladkorja. Toda njegove poti niso določale tabele, tehtnice hrane in nenehno seštevanje kalorij. »Moja preobrazba: brez številk, brez stresa – samo vztrajnost!« je zapisal ob fotografiji svoje velike spremembe. Poudaril je, da med hujšanjem ni štel kalorij, maščob, ogljikovih hidratov ali beljakovin in da hrane ni tehtal. Zanj je bila ključna predvsem vztrajnost in postopno oblikovanje bolj zdravih navad.

»Majhne pregrehe niso poraz«

Gregor ob tem ne skriva, da njegova pot ni bila popolna in brez prekrškov. »Ja, priznam, včasih sem se prekršil. In veste kaj? Še danes se! Majhne pregrehe niso poraz, ampak opomnik, da si človek in ne računalnik,« je zapisal. Po njegovem je bistveno, da se človek po takšnem trenutku vrne k navadam, ki mu koristijo, in ostane aktiven. »Pomembno je, da se vedno vrneš k zdravim navadam,« poudarja. Ob tem dodaja, da se je treba naučiti poslušati tudi svoje telo. »Tvoje telo ti vedno pove, kdaj je dovolj – bodisi pri vadbi bodisi pri hrani. Potrebno ga je samo poslušati.« Njegova preobrazba je danes ena tistih zgodb, ki ob nastopih v MasterChefu pokaže še povsem drugo plat tekmovalca: za kuharskim predpasnikom je tudi človek, ki je moral v svojem življenju narediti velik in zahteven korak zase.