Tekmovalka MasterChefa s pretresljivo zgodbo: Ko je mama prišla v sobo, se je moja mala sestrica že dušila (FOTO)

V MasterChefu je bilo tokrat precej več solz kot običajno. Sodniki so tekmovalcem pripravili izjemno čustven individualni izziv, pri katerem so morali navdih za svojo sladico poiskati v fotografijah svojih najbližjih. Med najbolj ganjenimi je bila Gulnaz Uliabaeva, ki jo je na modelu za peko pričakala fotografija z njeno mlajšo sestro Diljo. Spomini so privreli na plan še močneje, ko je prejela tudi njeno video sporočilo. Sestre namreč ni videla že več kot desetletje.

Po izzivu je Gulnaz na Facebooku razkrila zgodbo, ki se skriva za fotografijo. Nastala je v obdobju, ko sta s sestro še živeli in delali skupaj, med vračanjem iz krajev, kjer sta se rodili in odraščali. Ob pogledu nanjo se je Gulnaz takoj spomnila njunega otroštva in zelo tesne vezi, ki ju povezuje že od nekdaj. Kot je šaljivo zapisala, je imela mlajšo sestro kot otrok tako rada, da jo je hotela ves čas poljubljati, enkrat pa je šla pri tem skoraj predaleč. Ko mame ni bilo v sobi, je Diljino glavo potisnila med lesene letvice posteljice, kjer se je deklica začela dušiti. Na srečo se je vse dobro končalo, zgodba pa je danes postala ena tistih družinskih prigod, ki se jih spominjajo tudi z nasmehom.

Popolni nasprotji, a neločljivo povezani

Gulnaz pravi, da sta bili s sestro že od mladih nog zelo različni. Sama je bila mirna, previdna in premišljena, Dilja pa energična, pogumna in vedno pripravljena na akcijo. To razliko, kot pravi Gulnaz, gledalci MasterChefa verjetno že dobro poznajo tudi pri njej. Rada dela počasi, z občutkom in premišljeno. Najprej premisli, nato se loti dela, uživa pa tudi v samem procesu, pa naj gre za kuhanje, pospravljanje ali pomivanje posode. Dilja je njeno popolno nasprotje. Pri njej gre vse hitro in brez dolgih priprav. Gulnaz se je spomnila tudi dogodka iz otroštva, ko ji je mama naročila, naj pomije tla. Le nekaj minut pozneje je bila že presenečena, ker je bilo delo opravljeno, Dilje pa ni bilo več nikjer v bližini. »Pravi mali delovni stroj,« jo je opisala Gulnaz.

Gulnaz Ulibaeva se je v Slovenijo preselila iz Baškortostana, potem ko se je zaljubila v takrat bodočega moža Matica. FOTO: Instagran

Njena mlajša sestra pa ni bila le hitra pri delu, ampak tudi zaščitniška. Medtem ko se je Gulnaz v šoli raje umaknila konfliktom, je Dilja po njenih besedah prevzela vlogo osebne varnostne službe. Če je bilo treba braniti sestro, se ni umaknila. Prav ta zaščitniška narava je ostala ena od stvari, ki ju povezuje še danes.

Danes ju ločujejo tisoči kilometrov

Dilja je danes mama štirih otrok in po besedah Gulnaz človek, ki se znajde pri skoraj vsakem opravilu. Kuha, skrbi za dom, zna sekati drva, zakuriti savno in pripraviti žar, če česa ne zna, pa se tega preprosto nauči. Nekoč sta sestri tudi delali skupaj, saj je bila Dilja desna roka v Gulnazini šoli angleščine. Danes živita zelo daleč druga od druge. Dilja je na severu Rusije, Gulnaz pa v Sloveniji. Ko se Gulnaz vrača v Rusijo, praviloma obišče mamo v Baškiriji, vendar je sestra od tam tako oddaljena, da se njune poti doslej še niso uspele prekrižati. Prav zato je bilo video sporočilo v MasterChefu zanjo toliko bolj čustveno. Kilometri so ju ločili, njuna vez pa se očitno ni spremenila. Gulnaz je zapis sklenila z besedami, ki povedo največ: Dilja zanjo ni le sestra, ampak tudi prijateljica in človek, za katerega ve, da ji bo vedno stal ob strani.