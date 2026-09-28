Tekmovalka po hudem sporu s Petrom razkrila: Po 27 letih sem znova dobila raka

V nocojšnji oddaji Življenje na tehtnici je bilo med člani rdeče ekipe precej, milo rečeno, napeto. Pogovor med Stanko, Petrom in preostalimi tekmovalci bo pokazal, da se v skupini že nekaj časa nabirajo zamere in nezadovoljstvo, ki jih nekateri očitno ne želijo več skrivati.

Stanka je namreč povedala, da se v skupini ne počuti več tako, kot se je na začetku, in da jo določene opazke sotekmovalcev vse bolj prizadenejo. »Peter me je razočaral, ker mi enostavno znižuje motivacijo. In pač ta skupina mi ne predstavlja več tistega cilja, da bi delala za skupino,« so odmevale njene besed. Tudi Peter pri svojih besedah ni bil ravno prizanesljiv. V enem od pogovorov ji je precej neposredno dejal: »Ti samo sprogramiraj si v možgane, da si za mene, Petra iz Ljubljane, taka f***ing … da greš sama sebi na živce.«

Stanka je nato dobila občutek, da je sotekmovalci ne sprejemajo tako, kot bi si želela, pri nekaterih pa naj bi opažala celo nevoščljivost zaradi njenega napredka in izgubljenih kilogramov. Toda za njeno trmo in vztrajnostjo se skriva precej težja življenjska zgodba, smo izvedeli. Razkrila je, da je bila nekoč vitka, pozneje pa so jo zaznamovale številne težke preizkušnje. Zbolela je za meningoencefalitisom, pri čemer je bilo njeno življenje ogroženo. Takrat je imela doma komaj triletnega sina. »Sin mi je bil motivacija, da sem preživela,« bo povedala.

Tekom oddaje je sledilo še nekoliko pozneje. »Jaz hočem živeti. Letos sem po 27 letih ponovno dobila diagnozo raka dojke,« je v solzah razkrila ponovni boj z boleznijo, a kot smo slišali, ostaja prepričana, da bo zmogla tudi to. Ob tem je priznala, da jo včasih bolj kot bolezen prizadenejo odnosi z ljudmi. »Ne popuščam. Ne glede na to, ali me izključijo, bom še vedno jaz. Ne predam se. Grizem, če je treba,« bo odločna Stanka.