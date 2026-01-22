Televizijska voditeljica šokirana! V ljubljanskem pubu 26-letnici v kozarec stresel neznano snov (VIDEO)

Televizijska voditeljica Jasmina Kandorfer, mamica majhne hčerke, je spregovorila o neljubem dogodku, ki se je zgodil njeni 26-letni sorodnici, ki je pred dnevi obiskala enega od ljubljanskih pubov. »Tole je zdaj resna zadeva. Za vse mlade punce in njihove starše in tudi fante, ker se menda tudi njim dogaja,« je napovedal svojo izjavo na isntagramu.

»26-letnica je bila pred dnevi v enem od pubov v Ljubljani. Sama je stala za šankom, prijateljice so bile dlje stran. Mimo nje je šel en moški in prav v tistem trenutku, ko je ona pogledala dol, kako drži dva kozarca, ji je stresel v kozarec eno zadevo. In to samo na način, da je šel z roko čez kozarce. Imel je vse pripravljeno. To je bilo tako hitro in v sekundi, da še sama ne more verjeti, da je to opazila,« je povedala Kandorfer.

Po njenih besedah je 26-letnica takoj pogledala v kozarca in videla razliko. »Ko je pogledala v kozarec, je videla neke mehurčke, da gredo gor. V drugem kozarcu ne. In potem še enkrat pogleda za tem moškim, ki je bil star nekaj čez 20 let, in je dejansko že šel stran. In ona je potem pogledala kozarca, primerjala barvo in seveda tega ni spila,« je opisala.

»Najbolj me je sesulo, da so ji kolegice rekle, da je to normalno«

Kandorfer je presenetil odziv okolice. »Prihaja še bolj šokanten del. 26-letnica je za dogodek povedala drugim prijateljicam in drugim znankam in so ji povedali, da ja, da to je pa normalno in da se to dogaja in da to nič takega, presenetljivega in šokantnega. Jaz sem dobesedno v šoku. To, da to ni nič takega,« je dejala.

In dodala, kako bi sama reagirala: »To, da bi se meni zgodilo, bi v istem trenutku poklicala policijo, varnostnike in vse možno.«

Po njenih besedah je pri takšnih primerih najhujše ravno to, da človek sploh ne ve, kaj je bilo v pijači in kakšne so lahko posledice, ne le tisti večer, ampak tudi pozneje. »To, da se ti to zgodi in da ne veš, kaj je notri in kakšne bodo posledice, dejansko tudi dolgoročne.«

(Posnetek):

»Tri ure se sploh ne spomnijo, kje so bile, zjutraj pa bruhajo«

Kandorfer je povedala še, kaj naj bi ji o podobnih izkušnjah povedale druge. »Tej 26-letni punci so kolegice dejale, da se je to njim že zgodilo. Rezultat tega je, da se potem tri ure sploh ne spomnijo, kje so bile, kaj so počele, zjutraj pa ful bruhajo in se slabo počutijo.«

In tu je postavila jasno mejo: »Ljudje, to ni normalno in to je treba ustaviti. Ne vem, na kakšen način, a bom poskušala narediti to, da bo to izvedelo čim več ljudi, da ste pozorni na svoje kozarce in pijače, če že greste ven.«

Poudarila je tudi skrb za zdravje: »Te stvari, ki jih zaužijete, nimajo posledic samo tisti dan, ampak tudi veliko pozneje. In svoje možgane, svoj živčni sistem je treba zavarovat.«

»Menda se to dogaja po širši Ljubljani in Sloveniji«

Kandorfer je dodala, da ne bo razkrila, za kateri lokal naj bi šlo, je pa izpostavila, da naj po informacijah, ki jih sliši, ne gre za osamljen primer. »Ne bom razkrila, v katerem lokalu se to dogaja, a menda se to dogaja po širši Ljubljani in Sloveniji. Če karkoli veste, mi pišite in komentirate in bomo skupaj prišli do ozaveščenosti, ker gre za naše otroke in zlorab, ki te lahko zaznamujejo za celo življenje.«

»Govorila sem s policijo – zaznavajo izjemen porast«

Kasneje je pojasnila še, da je govorila s policijo. Navedla je, da naj bi ji policist zaupal, da zaznavajo velik porast primerov. »Sem ravno govorila s policijo – šokirana še enkrat. Policisti zaznavajo izjemno porast teh primerov v zadnjem letu. Ogromno ni prijavljenega, naša kolegica bo prijavo podala in gredo potem v civilu opazovat … karkoli bodo naredili, bo bolje kot nič!«

Dodala je še opozorilo, ki ga je po njenih besedah slišala v istem pogovoru: »Mi je pa policist zaupal tudi, da je še večji problem s konzumacijo kokaina, kar sem pa tudi slišala iz mnogih strani. Skratka, povejte svojim mladim odraslim, da se zavedajo možnosti in takoj odreagirajo s klicem policije.«

Odzivi pod objavo: strah, jeza in spomini

Pod njeno objavo so se oglasile tudi sledilke, nekatere z zelo osebnimi izkušnjami. Ena od njih je zapisala: »To je tako grozno. Tudi v mojih mladih letih je bilo kdaj slišati podobne zgodbe, ampak to zdaj pa je že prepogosto in kot bi želeli reči, da je normalno. Pa vsake toliko najdejo potem koga v reki nepojasnjeno. Mojih hčerk ne bom spustila nikamor. Saj nekaj je ozaveščanje in učenje doma, ampak vsi vemo, da je mladost norost in samo sekunda nepazljivosti ti že lahko naredi kaj takega«

Druga je dodala, da se ji je podobno zgodilo pred leti v Ljubljani: »To se je meni zgodilo cca 12 let nazaj v enem lokalu v Ljubljani. Naenkrat me je odrezalo … Da o drugem dnevu ne govorim, grozno. Me zelo skrbi za naše otroke.«