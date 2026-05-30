  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SESTRI BELAK

Telovadka Teja Belak ponovno ugnala konkurenco - se še spomnite njene sestre, ki ji je podobno uspelo v Sanjskem moškem? (FOTO)

Ravno šampionka Teja naj bi bila tista, ki je skupaj z mamo sestro tudi prijavila v resničnostni šov.
Obe sestri sta tesno povezani s športom. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
Obe sestri sta tesno povezani s športom. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 30. 5. 2026 | 18:52
2:23
A+A-

Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je danes poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. Dvaintridesetletna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago zanesljivo ugnala vso konkurenco. Domačih zmag v svetovnem pokalu, na tekmah svetovnega pokala, ki so bile skozi leta v Ljubljani, Mariboru in Kopru, niti ne šteje več: »Na oko bi dejala, da jih imam zdaj pet na preskoku in eno tudi na gredi,« se lahko pohvali 32-letnica.

image_alt
Divje tekmovalke sanjskega moškega: z goloto nimajo težav (FOTO)

Junakinja slovenskega tabora je povedala še, da je dolgo oklevala, ali naj se koprske tekme sploh udeleži ali ne, saj je minil že dober mesec in pol od njene skupne zmage sezone v svetovnem pokalu. Tekmovanja pa se bodo nadaljevala šele avgusta z evropskim prvenstvom in sredozemskimi igrami ter jesenskim svetovnim prvenstvom, tako da se je bilo težko vrhunsko pripraviti le za domač izziv. »Nekaj časa sem res oklevala glede nastopa v Kopru, po drugi strani pa mi domača tekma res veliko pomeni. Nikoli namreč ne veš, kdaj bo zadnja, kdaj bodo imeli domači zadnjo priložnost, da me vidijo tekmovati,« je bila iskrena Belak.

Kam pa je izginila Pia Belak?

Mnogi ne vedo, da ima družina Belak kar dve slavni hčeri. Mlajša sestra izjemne telovadke je namreč Pia Belak, ki smo jo leta 2022 spoznali v Sanjskem moškem, kjer se je borila za srce Blaža Kričeja Režka. Prelepi mladenki je šlo odlično, saj je sanjskega moškega osvojila že s prvim stikom in si tako priborila belo vrtnico, ki jo je popeljala daleč proti finalu. Zmagala sicer ni, saj je tisto leto prvo mesto odnesla Kristina Miler, zagotovo pa se je gledalcem vtisnila v spomin kot ena izmed najbolj simpatičnih kandidatk.Tudi Pia je sicer aktivna športnica, ki ima opravljen tečaj za trenerko športne gimnastike. 

Gimnastika ji je dala predvsem disciplino in organiziranost ter veselje do športa na splošno. »Brez gimnastike ne vem, če bi bila to, kar sem danes,« je pred leti povedala v intervijujih. Danes Pia živi zelo zasebno življenje, iz javnosti se je umaknila.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Pia BelakTeja BelakSanjski moški
ZADNJE NOVICE
18:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKRIVNOSTNI DIM OB JEZERU

Dečka (8) brutalno ubili in nato zažgali, ženska po naključju fotografirala kraj zločina: »Kot majhen taborni ogenj« (VIDEO)

Priča ujela dim in ogenj, štiri dni pozneje tam našli truplo dečka.
30. 5. 2026 | 18:30
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SKLEPNO DEJANJE

Vse je pripravljeno za veliki finale: še zadnjih 90 minut sezone

Danes ob 18. uri nas čaka finale lige prvakov; PSG bo igral tretji finale, Arsenal drugega, pokal bo podelil Aleksander Čeferin.
Drago Perko30. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Lunini aspekti bodo močno vplivali na naše čustveno stanje in odnose

Duhovna pustolovščina in globoka spoznanja.
30. 5. 2026 | 18:00
17:21
Live
Šport  |  Tekme
ZADNJE DEJANJE

Hiter šok v Budimpešti za PSG, Havertz je spravil navijače v delirij

Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. PSG brani lanski naslov.
30. 5. 2026 | 17:21
17:00
Bulvar  |  Suzy
NOVA PESEM

Tjaša in Uroš Steklasa: video za milijon (Suzy)

Videospot sta nedavno posnela na indonezijskih rajskih plažah.
30. 5. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Uroš Smolej: »Naš poklic je pravzaprav norija«

Eden najvidnejših slovenskih igralcev, ki že desetletja oblikuje prostor gledališča, na odru in zunaj njega ostaja zvest natančnosti, ki ne potrebuje razlage, in prisotnosti, ki ne išče potrditve.
Danica Lovenjak30. 5. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki