Telovadka Teja Belak ponovno ugnala konkurenco - se še spomnite njene sestre, ki ji je podobno uspelo v Sanjskem moškem? (FOTO)

Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je danes poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. Dvaintridesetletna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago zanesljivo ugnala vso konkurenco. Domačih zmag v svetovnem pokalu, na tekmah svetovnega pokala, ki so bile skozi leta v Ljubljani, Mariboru in Kopru, niti ne šteje več: »Na oko bi dejala, da jih imam zdaj pet na preskoku in eno tudi na gredi,« se lahko pohvali 32-letnica.

Junakinja slovenskega tabora je povedala še, da je dolgo oklevala, ali naj se koprske tekme sploh udeleži ali ne, saj je minil že dober mesec in pol od njene skupne zmage sezone v svetovnem pokalu. Tekmovanja pa se bodo nadaljevala šele avgusta z evropskim prvenstvom in sredozemskimi igrami ter jesenskim svetovnim prvenstvom, tako da se je bilo težko vrhunsko pripraviti le za domač izziv. »Nekaj časa sem res oklevala glede nastopa v Kopru, po drugi strani pa mi domača tekma res veliko pomeni. Nikoli namreč ne veš, kdaj bo zadnja, kdaj bodo imeli domači zadnjo priložnost, da me vidijo tekmovati,« je bila iskrena Belak.

Kam pa je izginila Pia Belak?

Mnogi ne vedo, da ima družina Belak kar dve slavni hčeri. Mlajša sestra izjemne telovadke je namreč Pia Belak, ki smo jo leta 2022 spoznali v Sanjskem moškem, kjer se je borila za srce Blaža Kričeja Režka. Prelepi mladenki je šlo odlično, saj je sanjskega moškega osvojila že s prvim stikom in si tako priborila belo vrtnico, ki jo je popeljala daleč proti finalu. Zmagala sicer ni, saj je tisto leto prvo mesto odnesla Kristina Miler, zagotovo pa se je gledalcem vtisnila v spomin kot ena izmed najbolj simpatičnih kandidatk.Tudi Pia je sicer aktivna športnica, ki ima opravljen tečaj za trenerko športne gimnastike.

Gimnastika ji je dala predvsem disciplino in organiziranost ter veselje do športa na splošno. »Brez gimnastike ne vem, če bi bila to, kar sem danes,« je pred leti povedala v intervijujih. Danes Pia živi zelo zasebno življenje, iz javnosti se je umaknila.