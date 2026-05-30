Temna plat glasbene scene: znana slovenska pevka skozi pravi pekel, za svobodo naj bi plačevale stotisoče evrov

Leta se za reflektorji, koncerti in milijonskimi ogledi na Balkanu odvija temačen boj, o katerem se na estradi le redko javno govori. Po navedbah dobro obveščenih virov so se nekateri pevci in pevke iz regije znašli v krempljih ljudi, ki so jim najprej obljubljali uspeh in zaslužek, nato pa jih domnevno z izsiljevanjem, grožnjami in astronomskimi odkupninami držali v nekakšni odvisnosti. Po navedbah sogovornikov portala Kurir.rs, seznanjenih s temi primeri, se vse začne z na videz privlačno ponudbo. Posamezniki vložijo velik denar v pesmi, videospote, marketing in promocijo izvajalcev, v zameno pa zahtevajo odstotek od nastopov in digitalnih prihodkov.

Na začetku sodelovanja obljubljajo veliko nastopov, koncerte po vsej regiji in diaspori ter visoke honorarje. Ko pa pevci začnejo vračati vloženi denar, se pogoji domnevno spremenijo, njihov zaslužek pa postaja vse manjši. Viri trdijo, da mnogi šele takrat spoznajo, da so se ujeli v past, iz katere ni lahko pobegniti. Po trditvah sogovornikov je nekaterim pevcem uspelo prekiniti sodelovanje šele po plačilu ogromnih vsot denarja. Med njimi se omenja srbska pop-folk pevka Andreana Čekić, ki naj bi za prekinitev sodelovanja plačala kar 200.000 evrov. Po besedah vira je bil ta znesek izplačan v več obrokih, nato pa je pevka nadaljevala kariero brez nadaljnjih obveznosti. Podobna zgodba naj bi bila povezana tudi s srbsko pevko Ano Nikolić. Po istih navedbah je zelo hitro ugotovila, da ji takšen poslovni aranžma ne ustreza, zato je bilo sodelovanje prekinjeno ob zahtevi po izplačilu več kot 400.000 evrov. Dolg je po trditvah vira na koncu poravnal njen brat, ki je bil prav tako podpisnik pogodbe.

Senidah skozi pravi pekel

Sogovornik portala Kurir.rs trdi, da naj bi bila druga skupina ljudi, povezana z estrado, pri metodah pritiska precej bolj brutalna. Kot enega najbolj znanih primerov navaja Senidah, za katero so že prej krožile informacije, da je bila tarča resnih groženj. Po trditvah vira naj bi med sporom z ljudmi, s katerimi ni več želela sodelovati, prišlo do več incidentov, vključno z napadi na njeno ekipo in premoženje. Domnevno naj bi morala za prekinitev sodelovanja odšteti kar pol milijona evrov.

Podobne težave naj bi imela tudi bosanska pevka Maya Berović​. Vir navaja, da sta bila ona in njen mož izpostavljena grožnjam, potem ko nista želela sprejeti finančnih pogojev za prekinitev sodelovanja. Kmalu naj bi sledili incidenti, ki so ju po navedbah vira prisilili, da sta našla način, kako se osvoboditi nadaljnjih težav.

Sistem, iz katerega ni izhoda

Sogovorniki pojasnjujejo, da je bistvo problema v poslovnem modelu, ki je na prvi pogled videti povsem legitimen. Če nekdo na primer vloži 300.000 evrov v kariero izvajalca, se pričakuje, da bo ta denar povrnjen skozi odstotek od nastopov in drugih prihodkov. Težava nastane, ko želi pevec ali pevka prekiniti sodelovanje. Takrat se po trditvah virov ne obračuna preostali dolg, temveč se zahteva izplačilo celotnega zneska, ki naj bi bil vložen, ne glede na to, koliko denarja je bilo že povrnjenega skozi leta dela.

»Namesto da bi vrnili preostanek dolga, se od njih zahteva celoten znesek. Prav zato mnogi menijo, da gre za klasično izsiljevanje, preoblečeno v poslovni odnos,« trdi sogovornik.

Molk zaradi strahu

Čeprav se že leta špekulira o povezavah med kriminalnimi skupinami in posamezniki z estrade, večina pevcev in pevk o svojih izkušnjah nikoli ni javno spregovorila. Razlog je po besedah poznavalcev preprost – strah. Mnogi menijo, da bi jih javno razkrivanje podrobnosti lahko spravilo v še večjo nevarnost, zato številni primeri ostajajo za zaprtimi vrati, daleč od oči javnosti. Nihče od omenjenih akterjev ni želel komentirati navedb o domnevnih težavah z ljudmi, ki jih povezujejo z estradnim podzemljem, poroča Kurir.rs.