Matjaž Lovše se je namreč za mesec dni umaknil iz radijskega etra, razlog za njegovo odsotnost pa so bile resne zdravstvene težave. Sedaj se je končno vrnil pred mikrofon in razkril, da je za njim izjemno zahtevno obdobje, med katerim je več kot dva tedna preživel v bolnišnici.

»Upam, da ta epizoda nikoli več ne dobi nadaljevanja«

»Končno! O, končno na šihtu!« so bile prve besede Matjaža Lovšeta, ko se je ob 10. uri po mesecu dni odsotnosti znova oglasil v eter Radia 1. Njegova vrnitev je razveselila poslušalce, ki so ga v zadnjih tednih pogrešali in izražali zaskrbljenost zaradi njegove odsotnosti. A radijski voditelj si ni privoščil daljšega dopusta ali potovanja, temveč se je spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami. »Ena epizoda je za mano, za katero upam, da nikoli več ne dobi nadaljevanja!« je iskreno priznal ob vrnitvi. Razkril je, da je več kot dva tedna preživel v bolnišnici, kjer so ga zdravili na oddelku za abdominalno kirurgijo. Podrobnosti o zdravstvenih težavah ni razkril, je pa povedal, da njegovo zdravstveno stanje še ni povsem stoodstotno. Kljub temu se danes počuti precej bolje kot pred nekaj tedni in se je lahko vrnil k delu, ki ga ima rad.

Matjaž Lovše (desno). FOTO: arhiv

Pohvalil zdravstveno osebje, presenetil pa tudi z izjavo o bolnišnični hrani

Lovše ob vrnitvi pred mikrofon ni pozabil na ljudi, ki so mu pomagali v najtežjih trenutkih. Posebno zahvalo je namenil zaposlenim v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, kjer je preživel več kot dva tedna. Pohvalil je njihovo prijaznost, trud in predanost delu ter se jim iskreno zahvalil za oskrbo med zdravljenjem. Ob tem pa je poslušalce presenetil še z nekoliko bolj sproščeno opazko. Medtem ko se številni bolniki pritožujejo nad bolnišnično hrano, je imel sam povsem drugačno izkušnjo. Priznal je namreč, da mu je bila hrana zelo všeč in da mu je med bivanjem v bolnišnici prav pošteno teknila. Po mesecu dni zdravstvenih preizkušenj je tako znova sedel za radijski mikrofon, kjer so ga poslušalci že težko pričakovali. Čeprav okrevanje še ni povsem končano, je najtežje obdobje po njegovih besedah za njim, sam pa si želi predvsem, da podobnih zdravstvenih zapletov ne bi več doživel.