Težave v družini Prevc? Podjetje gre v likvidacijo, oče naših šampionov ni več direktor

Družino Prevc Slovenci poznamo predvsem po izjemnih uspehih Petra, Domna, Ceneta in Nike na smučarskih skakalnicah, precej manj pa po njenem dolgoletnem podjetniškem udejstvovanju. Zdaj se na tem področju obetajo velike spremembe. Družba Prevc, saloni pohištva, ki jo je vrsto let vodil oče slavnih športnikov Božidar Prevc, je namreč začela postopek prostovoljne likvidacije.

Podjetje, ki ima za seboj več kot tri desetletja poslovanja, je v zadnjih letih beležilo izgubo. Toda novica o likvidaciji še ne pomeni, da bodo morali kupci ostati brez pohištvenih salonov. Oba sta namreč že pred meseci dobila novega upravljavca.

Božidar Prevc po dolgih letih zapustil direktorski položaj

Kot poroča Siol, so lastniki družbe odločitev o prenehanju podjetja sprejeli 30. septembra. Likvidacijski postopek se je uradno začel 1. oktobra, teden dni pozneje, 8. oktobra, pa ga je Okrožno sodišče v Kranju vpisalo v sodni register. Iz sklepa je razvidno, da je razlog za prenehanje družbe prenehanje potreb, zaradi katerih je bila ustanovljena. S tem se je končalo tudi dolgoletno direktorovanje Božidarja Prevca. Njegova funkcija je prenehala z začetkom likvidacije, sklep pa določa tudi prenehanje njegove pogodbe o zaposlitvi.

Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan škofjeloški odvetnik Veljko Jan, ki je upnike pozval, naj v 30 dneh od objave poziva prijavijo svoje terjatve. Lastniška struktura podjetja je zanimiva tudi zaradi vpletenosti najstarejšega od slavnih skakalcev. Božidar Prevc ima namreč v družbi 44,57-odstotni lastniški delež, njegov sin Peter Prevc 40,91-odstotnega, preostalih 14,52 odstotka pa pripada Heleni Kavčič.

Prihodki v milijonih, a poslovanje vse slabše

Čeprav je podjetje še vedno ustvarjalo večmilijonske prihodke, so njegove poslovne številke v zadnjih letih postajale vse manj spodbudne. Leta 2021 je družba ustvarila 123.336 evrov čistega dobička, leto pozneje pa 42.318 evrov. Nato se je poslovanje obrnilo navzdol. Leto 2023 je podjetje končalo s 177.700 evri izgube, leta 2024 se je ta zmanjšala na 98.649 evrov, lani pa se je znova občutno povečala. Podjetje je namreč v letu 2025 ob približno 2,81 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje zabeležilo kar 239.213 evrov čiste izgube. Za primerjavo: leto prej so prihodki znašali približno 2,92 milijona evrov. Kljub razmeroma stabilnim prihodkom se je torej družba v zadnjih treh letih spopadala z negativnim poslovnim izidom.

Novica o likvidaciji je odprla tudi vprašanje, kaj bo s salonoma v Ljubljani in Dorfarjih pri Žabnici. Toda kupcem ni treba skrbeti, da bi se njuna vrata zaradi tega zaprla. Iz slovenskega pohištvenega podjetja Alples so namreč sporočili, da sta oba salona že 1. julija letos postala del njihove prodajne mreže. Ob tem so prevzeli tudi sedem zaposlenih, ki še naprej opravljajo delo na področju prodaje, načrtovanja pohištva in svetovanja strankam. Oba salona tako ostajata odprta, poslovanje pa po zagotovilih Alplesa poteka nemoteno. Tudi kupci, ki imajo že oddana naročila, lahko informacije o njih še naprej dobijo neposredno pri zaposlenih v salonih. Alples, ki ima več kot 70-letno tradicijo, je s prevzemom obeh lokacij razširil svojo prodajno mrežo.

Likvidacija ne pomeni stečaja

Ob tem velja poudariti, da prostovoljna likvidacija ni enaka stečaju. Gre za postopek urejenega prenehanja gospodarske družbe, med katerim se poplačajo njene obveznosti, izterjajo terjatve in razdeli morebitno preostalo premoženje. Podjetje družine Prevc tako zaključuje svoje dolgoletno poslovanje v dosedanji obliki, medtem ko se prodaja pohištva na obeh lokacijah nadaljuje pod okriljem Alplesa.