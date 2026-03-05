Težki dnevi za slovensko podjetnico: »Ko se ti svet sesuje na drobne koščke«

Podjetnica in soproga svetovno znanega slovenskega didžeja Uroša Umeka, Senka Umek, žaluje. Po kratki in hudi bolezni je umrl njen oče. Novico je delila z osebnim zapisom na družbenih omrežjih, v katerem se je zapisala, da je za očetovo diagnozo izvedela nedavno, njen oče pa se je z boleznijo boril do zadnjega.

»Ko ti življenje podari takega očeta in ti ga bolezen prehitro vzame – se ti svet sesuje na drobne koščke. Vse, kar ima smisel, se izgubi … Danes je točno štiri mesece, odkar smo izvedeli za diagnozo. Kot lev si se boril in vse lepo prenašal – do tedna nazaj,« je zapisala.

V zapisu se spominja tudi najlepših trenutkov otroštva in življenja z njim. »Oči, redki so taki. Si pojem ljubezni, tvoj pogled je ena sama milina in dobrota. Tebi, večnemu optimistu in borcu, je bilo vse: ‘Sredit ćemo’ (uredili bomo, op.a.). Tebe do danes nič ni ustavilo – neverjeten borec, človek z ogromnim srcem.«

Ob tem priznava, da si življenja brez očeta težko predstavlja. »Ne vem, kako bom brez tebe, ampak bom – imam tvoj ‘šta ćeš, tako je življenje, gremo naprej’. S kom bom zdaj kavo popila, koga poklicala, ko bom potrebovala moder nasvet in toplo besedo? Ni lahko biti tatina princeska in ostati brez njega.«

Njegove zadnje besede ji bodo, kot pravi, ostale za vedno. »Pogrešala te bom neizmerno in tvoje zadnje besede ‘volim te’ nosim s sabo. Čuvaj nas tam zgoraj in odpočij si. Neskončno te imamo radi.«

Ob izgubi se je na družbenih omrežjih oglasil tudi njen soprog, didžej Umek. Tudi on se je poslovil od tasta z nekaj preprostimi, a iskrenimi besedami: »Sead, pogrešal te bom. Zelo te bom pogrešal.«

Že prej je namignila na težko obdobje

Senka Umek je že konec februarja svojim sledilcem in kupcem oblek svoje modne znamke razkrila, da preživlja zelo zahtevno življenjsko obdobje. »Včasih življenje v ozadju tiho bije največje bitke. Trenutno sem v osebno najtežjem obdobju, ki od mene zahteva vso pozornost, čas in prisotnost. Zato sem se nekoliko umaknila in sem tukaj manj aktivna,« je zapisala.

Dodala je, da ni vedno lahko najti pravih besed, a želi ostati iskrena. »Včasih preprosto pridejo trenutki, ko moraš upočasniti in biti tam, kjer te življenje najbolj potrebuje.« Ob tem se je zahvalila tudi vsem, ki ji stojijo ob strani: »Hvala iz srca za vašo toplino, potrpežljivost in nežnost. Veliko pomeni vedeti, da smo lahko včasih samo ljudje – tudi za znamko, ki jo ustvarjamo.«