Ti znani obrazi so v Ljubljani povzročili prometni kolaps (FOTO)

Če je december čas čudežev, potem so Janezi eni tistih, na katere računamo vsako leto. Začelo se je z »Ajde, naredimo eno dobro predstavo«. In to je danes postalo tradicija, ki jo Slovenci pričakujejo skoraj tako nestrpno kot decembrske dobre može. Letos so fantje stopili še stopničko višje. Halo Tivoli so razprodali kar tri dni zapored in prestolnico spremenili v najbolj zabavno mesto daleč naokoli. No, poskrbeli pa so tudi za popoln prometni kolaps v okolici Tivolija.

Na enem odru so se v drugem delu Janezov znašli Uroš Kuzman, Aleš Novak, Rok Škrlep, Cene Prevc, Gašper Bergan, ter gosta presenečenja, župnik Martin Golob in Miha Deželak. Manjkal pa ni niti dežurni krivec Denis Avdić. »Mi smo se imeli fajn. Če je bilo še ljudem všeč, smo pa sploh naredili svoje. Moja ideja v tistih »pokoronskih letih« je bila čisto preprosta: decembra moramo Slovenijo malo razveseliti in nasmejati. In kot kaže, nam je uspelo,« je misli strnil oče projekta. Skupaj z nabritimi komiki je poskrbel za komični potres, ekipa pa je razveselila tudi vse tiste, ki jim ni uspelo priti v Ljubljano. Janez se namreč podajajo na turnejo po Sloveniji.

Šalam se je smejal tudi Saša Dončić, oče Luke Dončića. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Janezi so kar trikrat napolnili ljubljanski Tivoli in sprožili pravo evforijo. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Manjkala nista niti premier Robert Golob in njegova žena Tina Gaber Golob. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Miha Deželak, Gašper Bergant, Rok Škrlep, Martin Golob, Uroš Kuzman, Denis Avdić, Aleš Novak in Cene Prevc FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU