Ti znani Slovenci so uživali v zimskem spektaklu (FOTO)

Ne bi bilo prav primerjati nekdanjega vzdušja pod pohorsko strmino in tisto sredi alpske idile Kranjske Gore. Drugačno – četudi letos precej zimsko – vreme, drugi časi in smučarski praznik, ki piše nove zgodbe. A še vedno na slovenskih tleh. Zlata lisica je ostala nekje med pohorskimi gozdovi, slovenske smučarke kdaj drugič čakajo medalje, navijači pa so dali vse od sebe in ustvarili sijajno vzdušje, polno dobronamernosti in zdravega športnega duha. Podkorenska strmina je konec tedna sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. Generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušteršič je povedal, da gre za spektakel, ki presega športni vidik.

»Trudimo se, da bi bil to tudi dogodek, zato smo pripravili bogat spremljevalni program,« je dodal. Komolce so v VIP-predelih drgnili številni veljaki iz sveta gospodarstva, nekdanji smučarji, predvsem pa športni funkcionarji, ki so pridno nazdravljali na še en slovenski smučarski praznik. Svoje so dodali glasbeniki. V petek je v Alpski vasici atmosfero ogrel priljubljeni Samuel Lucas; njegov prepoznavni glas in energičen nastop sta ustvarila pravo športno-muzikalno ogrevanje pred tekmovalnim vikendom. Vrhunska navijaška kulisa se je nadaljevala v soboto, ko je na Trgu zmagovalcev za spektakel poskrbel Coldplay Tribute; z izvedbami največjih uspešnic so pričarali čustveno in povezujočo atmosfero, popolno za zaključek tekmovalnega dne.

Smukač Miha Hrobat je na tekmo pripeljal svojo simpatično družinico. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ujeli smo tudi kranjskega župana Matjaža Rakovca s Titom Potočnikom, direktorjem Triglavskega narodnega parka. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ženska debata Tjaše Kolenc Filipčič, direktorice marketinga v Zavarovalnici Triglav, in naše nekdanje smučarke Špele Pretnar FOTO: MEDIASPEED.NET

Poškodovana smučarka Andreja Slokar in diskvalificirani skakalec Timi Zajc sta kljub smoli dobre volje spremljala dogajanje. FOTO: MEDIASPEED.NET

Katja Koren Miklavec, nekdanja mariborska vrhunska smučarka, in Luka Steiner, predsednik SZS FOTO: MEDIASPEED.NET