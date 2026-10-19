Tim Gajser skočil v zakon! Špela blestela v beli čipki, za njuno poroko poskrbela znana Slovenka (FOTO)

Slovenski motokrosistični as Tim Gajser ima po zahtevni športni sezoni velik razlog za veselje. Tridesetletni petkratni svetovni prvak je namreč stopil pred oltar in se poročil s svojo dolgoletno ljubeznijo Špelo Motaln, ki ga spremlja že skoraj enajst let. Zaljubljenca sta veselo novico razkrila s poročnimi fotografijami na družbenih omrežjih. Špela je za veliki dan izbrala elegantno belo čipkasto obleko z dolgim pajčolanom, Tim pa klasično temno obleko z belo srajco. Med utrinki s slavja je pozornost pritegnil tudi rdeč ferrari, za fotografije mladoporočencev pa je poskrbela italijanska fotografska ekipa The Fashion Wedding.

Špela mu je stala ob strani tudi v najtežjih trenutkih

Za zakoncema je dolga skupna zgodba, ki se je začela, še preden je Gajser postal eno največjih imen svetovnega motokrosa. Njegova Špela ni le njegova življenjska sopotnica, temveč tudi pomemben del njegove športne poti. Tim je v preteklosti razkril, da ga je pri Špeli najprej pritegnila njena preprostost. Ko sta se spoznala, sploh ni vedela, kdo je, saj motokrosa ni spremljala. Z leti je postala njegova najzvestejša navijačica in zaupnica. Spremlja ga na tekmovanjih, mu pomaga pri vsakodnevnih obveznostih in ga spodbuja, ko mu na dirkališču ne gre vse po načrtih.

Njuna povezanost pa ni omejena le na zasebno življenje. Špela je prevzela tudi vodenje njegove blagovne znamke Tiga243. Skrbi za organizacijo prodaje, oblikovanje, izdelavo in logistiko kolekcije oblačil, povezane z njegovim športnim imenom. Tim tako več pozornosti namenja treningom in tekmovanjem. Povezuje ju tudi ljubezen do motorjev, ki jih obožujeta oba.

Pred dobrim letom jo je zasnubil ob morju

Spomnimo, zaroka se je zgodila že julija lani. Gajser je svojo izbranko takrat presenetil med počitnicami ob morju, kjer je pokleknil pred njo in jo zaprosil za roko. Špela je veselo novico delila na Instagramu in ponosno pokazala zaročni prstan. Čestitke so deževale z vseh strani, med drugim so jima srečo zaželeli tudi številni znani slovenski športniki in drugi javni obrazi. Zdaj sta po več kot desetletju skupnega življenja svojo ljubezensko zgodbo okronala še s poroko.

Posebno pozornost je pritegnila tudi ženska, ki je mladoporočencema pomagala pri pripravah na veliki dan. Gre za Satin Potrebuješ, prej znano kot Satin Papež, ki jo je širša javnost spoznala predvsem po organizaciji odmevne poroke Roberta Goloba in Tine Gaber v Strunjanu.

FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Za Gajserjem je sicer športno zahtevno leto. Po dolgoletnem sodelovanju s Hondo je prestopil k Yamahi, sezono pa zaznamovalo tudi več poškodb. Na dirki za veliko nagrado Nizozemske si je poškodoval rebra. Čeprav je nato še nastopil v Turčiji, so se težave poslabšale, zato je predčasno zaključil sezono in izpustil zadnji dve dirki svetovnega prvenstva ter Pokal narodov. Kljub težavam je sezono končal na tretjem mestu skupnega seštevka svetovnega prvenstva.