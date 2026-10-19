  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VESELI DAN

Tim Gajser skočil v zakon! Špela blestela v beli čipki, za njuno poroko poskrbela znana Slovenka (FOTO)

Naš motokrosistični šampion je po skoraj enajstih letih zveze večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni izbranki Špeli Motaln.
Tim Gajser in Špela. FOTO: Facebook
Tim Gajser in Špela. FOTO: Facebook
G. P.
 19. 10. 2026 | 10:22
 19. 10. 2026 | 10:22
3:24
A+A-

Slovenski motokrosistični as Tim Gajser ima po zahtevni športni sezoni velik razlog za veselje. Tridesetletni petkratni svetovni prvak je namreč stopil pred oltar in se poročil s svojo dolgoletno ljubeznijo Špelo Motaln, ki ga spremlja že skoraj enajst let. Zaljubljenca sta veselo novico razkrila s poročnimi fotografijami na družbenih omrežjih. Špela je za veliki dan izbrala elegantno belo čipkasto obleko z dolgim pajčolanom, Tim pa klasično temno obleko z belo srajco. Med utrinki s slavja je pozornost pritegnil tudi rdeč ferrari, za fotografije mladoporočencev pa je poskrbela italijanska fotografska ekipa The Fashion Wedding.

Špela mu je stala ob strani tudi v najtežjih trenutkih

Za zakoncema je dolga skupna zgodba, ki se je začela, še preden je Gajser postal eno največjih imen svetovnega motokrosa. Njegova Špela ni le njegova življenjska sopotnica, temveč tudi pomemben del njegove športne poti. Tim je v preteklosti razkril, da ga je pri Špeli najprej pritegnila njena preprostost. Ko sta se spoznala, sploh ni vedela, kdo je, saj motokrosa ni spremljala. Z leti je postala njegova najzvestejša navijačica in zaupnica. Spremlja ga na tekmovanjih, mu pomaga pri vsakodnevnih obveznostih in ga spodbuja, ko mu na dirkališču ne gre vse po načrtih.

Njuna povezanost pa ni omejena le na zasebno življenje. Špela je prevzela tudi vodenje njegove blagovne znamke Tiga243. Skrbi za organizacijo prodaje, oblikovanje, izdelavo in logistiko kolekcije oblačil, povezane z njegovim športnim imenom. Tim tako več pozornosti namenja treningom in tekmovanjem. Povezuje ju tudi ljubezen do motorjev, ki jih obožujeta oba.

Pred dobrim letom jo je zasnubil ob morju

Spomnimo, zaroka se je zgodila že julija lani. Gajser je svojo izbranko takrat presenetil med počitnicami ob morju, kjer je pokleknil pred njo in jo zaprosil za roko. Špela je veselo novico delila na Instagramu in ponosno pokazala zaročni prstan. Čestitke so deževale z vseh strani, med drugim so jima srečo zaželeli tudi številni znani slovenski športniki in drugi javni obrazi. Zdaj sta po več kot desetletju skupnega življenja svojo ljubezensko zgodbo okronala še s poroko.

Posebno pozornost je pritegnila tudi ženska, ki je mladoporočencema pomagala pri pripravah na veliki dan. Gre za Satin Potrebuješ, prej znano kot Satin Papež, ki jo je širša javnost spoznala predvsem po organizaciji odmevne poroke Roberta Goloba in Tine Gaber v Strunjanu.

FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Za Gajserjem je sicer športno zahtevno leto. Po dolgoletnem sodelovanju s Hondo je prestopil k Yamahi, sezono pa zaznamovalo tudi več poškodb. Na dirki za veliko nagrado Nizozemske si je poškodoval rebra. Čeprav je nato še nastopil v Turčiji, so se težave poslabšale, zato je predčasno zaključil sezono in izpustil zadnji dve dirki svetovnega prvenstva ter Pokal narodov. Kljub težavam je sezono končal na tretjem mestu skupnega seštevka svetovnega prvenstva.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

porokaTim GajserljubezenmotokrosŠpela Motaln
ZADNJE NOVICE
11:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RYANAIR

Računalniški strokovnjak (47) med letom v Zagreb razkazoval spolovilo. Aretirali so ga takoj po pristanku

Potnika letalske družbe Ryanair so v noči s sobote na nedeljo aretirali na letalu, neposredno po pristanku na zagrebškem letališču
19. 10. 2026 | 11:38
11:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
ALKOHOL

Vinjeni vozniki za volanom: eden z 2,7 promila trčil v zabojnik, drugi v drevo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so imeli minuli konec tedna veliko opravkov z vozniki, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola.
19. 10. 2026 | 11:32
11:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
11:02
Novice  |  Slovenija
DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

V Ljubljani nov most za šest milijonov evrov: eni navdušeni, drugi besni, takšnega pa še nismo imeli (VIDEO)

Ljubljana je dobila še most čez Ljubljanico - Doživljajski most Muste. Čeprav se mnenja o ceni in smiselnosti gradnje močno razlikujejo, je novi most že postal priljubljena tema pogovorov. Morda pa se ga bo res prijel vzdevek Štepanjski Rialto.
Nina Čakarić19. 10. 2026 | 11:02
10:45
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNO

Vrhunska vina in umetnine rešujejo bolnike: boter dobrodelnega projekta šempetrske bolnišnice je priznani chef Tomaž Kavčič

Srčni vinarji so podarili tudi steklenice, ki niso na prodaj. Z donacijami v nakup monitorjev za nadzor življenjskih funkcij.
Olga Cvetek19. 10. 2026 | 10:45
10:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
ČRNA NA KOROŠKEM

Med gašenjem požara na Koroškem eksplodirala plinska jeklenka, vikend zgorel do tal (FOTO)

V Ludranskem vrhu je okoli 22. ure zagorel lesen vikend. Gasilce je ob prihodu pričakal polno razvit požar, med intervencijo pa je eksplodirala plinska jeklenka.
19. 10. 2026 | 10:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kuharski mojster je lahko vsak, ki pozna to skrivnost.

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPI

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Te nevarnosti se verjetno niti ne zavedate

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Razno
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO IN TUJI TRGI

Na mednarodnih sejmih slovenska podjetja držijo skupaj

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
HRANA

Recept za konec tedna: mousse iz prezrelih banan

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:10
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki