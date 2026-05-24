Tim Novak razkril kočljive produkcijske skrivnosti Kmetije: »Zelo dobro so bili plačani«, znano je tudi koliko točno (VIDEO)

Zmagovalec 11. sezone kmetije Tim Novak, ki je mešal štrene tudi v letošnji sezoni, je na družabnih omrežjih objavil že drugi video, v katerem razkriva procese in dogovore snemanja trenutno najbolj gledanega Pop TVjevega šova. V prvem delu je govoril predvsem o načinu ocenjevanja ter urnikih snemanja - tekmovalce ocenjujejo tudi ko ni gospodarice Nade, na dan pa imajo tudi nekaj prostega časa, stran od kamer.

»Gospodarica Nada ma še enega gospoda ali pa dva, ki vsako jutro ali čez dan prideta in gledata, kako mi dejansko delamo na objektih, koliko smo naredili, kaj smo uporabili za naloge... Nada pa ocenjuje hrano. Tudi ona ima seveda besedo, ampak ona po mojem mnenju ni edina, ki ocenjuje.« Gospodarica Nada sicer ni dejanska lastnica posestva, ampak samo igralka.

Tudi snemanje ne poteka povsem spontano, pove Tim: »Veliko ljudi misli, da nas vržejo na tisto posestvo in rečejo: 'Delajte, kar hočete, mi pa vas bomo snemali', a ni tako. Vse je posneto po načrtu. Ko pride Natalija in se boste pogovarjali o glasovanju. Ampak ne točno povedati, koga boste dali, ker mora biti vedno 'hook'. Snemanje po navadi poteka od sedmih zjutraj do polnoči.«

Nimajo pa scenarijev o čem govoriti, zatrdi. »Logično razmišljaj. Na posestvu nas je 20. Kdo bo pisal scenarije za vsakega za 70 dni. Zelo me žalosti, ko kdo reče, da je zaigrano. Ni, dejansko spiš v hlevu, dejansko nimaš hrane«. Povedal je tudi, da imajo med snemanji tudi nekaj premora: »Kamermani so tudi ljudje in imajo odmere, malico, kosilo, večerjo, na dan smo približno dve uri sami, ponoči pa ni nikogar, le varnostniki okoli območja.«

V novem videu je šel še korak dlje

Novi video začne najprej z razkritjem, da so vsi zelo dobro plačani - vsaj zase tako trdi. S tem ne misli zmagovalnega denarja, ampak dnevnice, katere si igralci v šovih običajno individualno izposlujejo. Ne glede na Timovo izkušnjo se govori, da imajo tekmovalci od pičlih 10 evrov na dan za tiste, ki si tako zelo želijo sodelovati, da jih denar ne zanima, do več sto evrov plačila na dan. La Toya Lopez je pred časom v podkastu Reality Check razkrila, da je Artur Štern zahteval celo 2222 evrov na teden.

Razkril je tudi, da teden na Kmetiji ne traja sedem, ampak pet dni. »Igra je od ponedeljka do petka, v soboto pa se začne nov teden, ki ga produkcija predstavi kot nov ponedeljek. Vikendov ni,« pove.