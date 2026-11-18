Slovenski skakalni as Timi Zajc je po prejšnji olimpijski zimi, v kateri mu ni šlo po željah, trdno odločen, da se vrne v svetovni vrh. Zato se je 26-letni član SSK Ljubno BTC v pripravljalnem obdobju še bolj posvetil treningom in preizkušanju opreme. Nadeja se, da bo njegov trud poplačan.

Kako zelo se že veselite nove tekmovalne zime?

»Moram priznati, da jo že kar nestrpno pričakujem. Za nami je dolgo poletje, med katerim smo naredili veliko. Glede na to, da moja prejšnja sezona ni bila najbolj uspešna, že komaj čakam, da poskusim znova.«

Če lahko sodimo po finalu velike nagrade v Klingenthalu, kjer ste bili kot najboljši Slovenec osmi, ste v dobri formi, kajne?

»Moja pripravljenost je solidna. V Klingenthalu sem potreboval določen čas, da sem se navadil na ledeno smučino. Zaradi tega moji skoki tam še niso bili povsem takšni, kakršne sem imel že takrat v sebi. Glede na raven, ki sem jo prikazal, je bil moj nastop rezultatsko uspešen. A v Lillehammerju bomo vsi spet startali z ničle.«

Kako vam je všeč Lillehammer?

»V redu je, skakalnica prav tako. Kadar si v formi, ti gre praviloma na vsaki napravi dobro. Pomembno je, da si s skoki ne razbijaš glave in da se ne mučiš. Ali ti je naprava všeč ali ne, na koncu niti ni pomembno.«

Koga bo treba po vašem najprej premagati za zmago?

»Po mojem bo še vedno Domen (Prevc) tisti, ki ga bomo vsi lovili. V prejšnji zimi je bil korak pred vsemi. Ko se bo začelo zares, bo imel po mojem drugačen pristop, kot ga je imel nazadnje.«

Domen Prevc je pred kratkim napovedal, da namerava na skakalnicah vztrajati vsaj do OI leta 2034. Kaj pa vi?

»Težko je reči, kdaj je pravi čas za slovo. Glede na to, da sem še mlad in da še nisem izpolnil vseh svojih ciljev, pa bom, kot kaže, tekmoval še kar nekaj časa.«

Katere cilje imate pred očmi?

»Moj življenjski cilj je zlati orel. To je lovorika, ki si jo med vsemi najbolj želim osvojiti. Morda v primerjavi z nekaterimi drugimi na papirju nima največje teže, a zame je vseeno najvrednejša.«

Ema Klinec je prejšnji teden presenetila z odločitvijo, da končuje kariero. Tudi vas?

»Ker s skakalkami ne preživimo veliko časa skupaj, zares nisem vedel, da se je spogledovala s koncem športne poti. A jo razumem, zagotovo ima za to odločitev svoje razloge. Imela je odlično kariero in želim ji vse najboljše na novi poti.«

Po lanskem ognjenem krstu ste avgusta že drugič nastopili na reliju za državno prvenstvo – na dirki Doline zelenega zlata. Ali nam lahko opišete to izkušnjo?

»Ker je poletje zelo dolgo, si v tem času privoščim adrenalinski 'projekt'. In lani sem tako užival v reliju, da sem želel to letos ponoviti.«

Lani ste bili do nesrečne diskvalifikacije v Oberstdorfu, zaradi katere ste bili ob drugo mesto, dobro na poti. Zatem so vas zaradi malenkost prevelikega tekmovalnega dresa diskvalificirali še v Garmisch-Partenkirchnu, sledil je predčasen konec novoletne turneje in nato je šlo le še navzdol. Ali so imeli milimetri res tolikšen vpliv?

»Odvisno od tega, koga boste to vprašali. Če vprašate mene, potem ne, nekdo drug vam bo rekel, da lahko trije milimetri že prinesejo nekaj odstotkov daljave. Kakorkoli že; po tistem, kar se mi je zgodilo na turneji, sem imel na voljo manj dresov, saj tistih, zaradi katerih so me diskvalificirali, nismo mogli več popraviti. V tistem trenutku sem se preprosto izgubil in nisem imel več priložnosti, da bi se sestavil do konca sezone.«

S kakšnimi pričakovanji pogledujete proti vrhuncem zime: novoletni turneji, nordijskim SP v Falunu, finalu v Planici?

»V skokih je vrhunec pripravljenosti res težko načrtovati na točno določen datum. Kadar ti ne gre, včasih niti sam ne veš, zakaj ti ne gre. In obratno: ko ti potem naenkrat steče, tudi ne veš, kaj si naredil drugače. To je res šport občutkov. Ko jih enkrat osvojiš, jih moraš negovati.«