Tina Gaber Golob in Robert Golob tik pred zdajci odpovedala medene tedne, to je razlog

Tina Gaber Golob je v zgodbi na družbenem omrežju Instagram razkrila, da sta s premierjem Robertom Golobom odpovedala medene tedne, ki sta jih nameravala imeti v Afriki. Kot je zapisala, bo časa še dovolj. Na potovanje nista odšla zaradi drugih obveznosti. Katerih točno, pa v svoji objavi ni zapisala. To, da bosta šla v Afriko, je sicer razkrila že pred časom.

Tina Gaber Golob je danes na Instagramu odgovarjala na vprašanja sledilcev. Neka oseba jo je vprašala: »Hei, kdaj odpotujeta na medeni mesec?:)) ps: ostani taka kot si.« Tina pa ji je odgovorila: »Bi že morala iti v Afriko... safari, opazovat živali v naravnem okolju, obiskat anima baby orphans centre, rehabilitacijske programe in projekte za zaščito divjih vrst - ampak sva tik pred zdajci odpovedala zaradi drugih obveznosti. Nič hudega, časa bo še dovolj. Trenutno imava druge prioritete, vsak svoje.«

Zgodba Tine Gaber Golob. FOTO: Tina Gaber Golob/Instagram/zaslonska slika

Poročila sta se septembra

Poročila sta se letos 6. septembra. Poroka je bila zasebne narave, a je kljub temu pritegnila veliko pozornosti slovenske javnosti, pa tudi širše. Premier je svojo izbranko popeljal pred matičarja v luksuzni Vili Tartini. Usodni »da« sta izrekla popoldne. Na poročnem obredu je sodeloval ljubljanski župan Zoran Janković, ki je vprašal premierja, če vzame za ženo svojo izbranko. V ozadju se je takrat zavrtel refren pesmi Sreča na vrvici.

Ljubljanski župan je v ganljivem trenutku povedal tudi: »Tina je bila rojena za prvo damo, samo Slovenija je morala počakati na pravega predsednika.«