Tina Gaber Golob in Robert Golob tik pred zdajci odpovedala medene tedne, to je razlog

Tina Gaber Golob je v zgodbi na družbenem omrežju Instagram razkrila, da sta s premierjem Robertom Golobom odpovedala medene tedne, ki sta jih nameravala imeti v Afriki. Kot je zapisala, bo časa še dovolj. Na potovanje nista odšla zaradi drugih obveznosti. Katerih točno, pa v svoji objavi ni zapisala. To, da bosta šla v Afriko, je sicer razkrila že pred časom.
Tina Gaber Golob je danes na Instagramu odgovarjala na vprašanja sledilcev. Neka oseba jo je vprašala: »Hei, kdaj odpotujeta na medeni mesec?:)) ps: ostani taka kot si.« Tina pa ji je odgovorila: »Bi že morala iti v Afriko... safari, opazovat živali v naravnem okolju, obiskat anima baby orphans centre, rehabilitacijske programe in projekte za zaščito divjih vrst - ampak sva tik pred zdajci odpovedala zaradi drugih obveznosti. Nič hudega, časa bo še dovolj. Trenutno imava druge prioritete, vsak svoje.«
Poročila sta se letos 6. septembra. Poroka je bila zasebne narave, a je kljub temu pritegnila veliko pozornosti slovenske javnosti, pa tudi širše. Premier je svojo izbranko popeljal pred matičarja v luksuzni Vili Tartini. Usodni »da« sta izrekla popoldne. Na poročnem obredu je sodeloval ljubljanski župan Zoran Janković, ki je vprašal premierja, če vzame za ženo svojo izbranko. V ozadju se je takrat zavrtel refren pesmi Sreča na vrvici.
Ljubljanski župan je v ganljivem trenutku povedal tudi: »Tina je bila rojena za prvo damo, samo Slovenija je morala počakati na pravega predsednika.«
