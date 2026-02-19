Tina Gaber Golob je poslala javni klic – kdo bo prisluhnil? (VIDEO)

Tina Gaber Golob, žena predsednika vlade Roberta Goloba in znana vplivnica, je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook javno pozvala predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in Evropsko komisarko za krizno upravljanje Hadjo Lahbib k podpori pobudi My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira), ki si prizadeva za varen in dostopen dostop do splava po vsej Evropski uniji. Gaber Golobova je sledilce povabila, naj delijo njeno sporočilo in pripomorejo k širjenju podpore tej iniciativi. Svoje sporočilo posredovala v angleškem jeziku, da bi ga razumelo čim več ljudi po vsej Evropi in širše.

V objavi je poudarila, da ima Evropska komisija »pomembno priložnost, da stopi na stran zdravja, dostojanstva in enakosti žensk« s podporo kampanji My Voice, My Choice. Omenila je, da lahko 25. februar postane simboličen dan, ko bo Evropa pokazala, da stoji ob ženskah in da so zdravje, dostojanstvo ter enake možnosti temeljne evropske vrednote, ki si zaslužijo biti zaščitene. Sledilce je pozvala, naj označijo odgovorne voditelje v svojih družbenih omrežjih, delijo svoje sporočilo in pokažejo enotnost in spoštovanje v skupnem prizadevanju za spremembo.

Pobuda My Voice, My Choice, ki jo koordinira Inštitut 8. marec iz Slovenije, je že zbrala več kot 1,2 milijona podpisov državljanov iz vse EU, s čimer je presegel zahtevo za uradno predložitev Evropski komisiji. Cilj pobude je vzpostaviti evropski finančni mehanizem, ki bi ženskam, ki nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava v svojih državah, omogočil pomoč in dostop do storitev v državah, kjer je ta pravica zagotovljena. Evropski parlament je decembra 2025 podprl podobne cilje in pozval Komisijo k ukrepom za izboljšanje dostopa do storitev splava v EU.

