Tina Gaber Golob na ves glas: »Postelja moja spet je prazna ... « (VIDEO)

Včeraj zvečer je v ljubljanski Cvetličarni odmeval poseben koncert Vilija Resnika – in ne le zaradi glasbe, pač pa tudi zaradi prisotnosti ene precej pomembne dame slovenske javne sfere: Tine Gaber Golob, žene predsednika vlade Roberta Goloba.

Zaradi svoje dolgoletne kariere in čustveno nabitih balad ima Resnik posebno mesto v srcu mnogih Slovencev – njegovi nastopi pa navdihujejo tako starejše generacije kot tudi mlajše, ki cenijo iskreno glasbeno izražanje.

Veliki koncert ob 30-letnici samostojne kariere priljubljenega pevca je, kot je iz posnetka videti, zadel v srce tudi Gaber Golobovo, saj je stihe pesmi Ne bom ti lagal, glasno prepevala v publiki. Na družbenem omrežju Facebook je namreč s sledilci delila video s koncerta s kratkim opisom: »Življenje je kakor čudna pot …«

Na koncert ni prišla v spremstvu moža, temveč prijateljice podjetnice Nine Gluhar, kar pove, da ni šlo za formalno protokolarno pojavljanje, ampak za spontan večer užitka v glasbi. Gluharjeva je v komentarju pod objavo Gaber Golobove napisala, da »sta končno prišli na svoj račun«.

Obe dami sta bili odeti v elegantno črno – videz, ki je prefinjen, a ne pretirano glamurozen, kar je videti, kot premišljena izbira za večerni dogodek, hkrati pa ohranja občutek diskretnosti.

Besedilo pesmi je žena predsednika vlade zapela srčno in podoživeto, slišati pa je tudi lep zven njenega glasu. V besedilu pesmi so globoka čustva: ljubezen, žalost, pogrešanje. »Postelja moja spet je prazna, po tebi diši, a te ni …« – te vrstice so izjemno močne in zahtevajo, da jih poslušalec začuti. Če jih Tina prepeva iz srca, to pove zelo veliko o njenem doživljanju pesmi, njenem emocionalnem svetu.

Poseben trenutek: pozdrav z odra

Najbolj ganljiv del večera se je zgodil, ko je Vili Resnik med nastopom zagledal Tino med publiko. Ustavil je pesem le trenutek, dvignil roko in ji – kot bi ju ločevala le ena nota – poslal pozdrav.