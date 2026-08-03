Tina Gaber Golob navdušila v kopalkah: sta si z Robertom Golobom le privoščila medene tedne? (VIDEO)

Po skoraj treh mesecih se je na družbenem omrežju Instagram znova oglasila Tina Gaber Golob. Žena nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba je sledilce razveselila s kratkim videoposnetkom iz toplih krajev, v katerem je pokazala sproščene počitniške trenutke in navdušila tudi s poletno podobo v kopalkah.

Septembra lani sta Tina Gaber in Robert Golob svojo zvezo potrdila še s poroko. FOTO: Osebni Arhiv

Videoposnetek je naslovila »446 dni kasneje«. Začne se s prizorom, v katerem v dolgi obleki steče proti bazenu, nato pa sledi prehod na posnetek, na katerem v kopalkah skoči v vodo. Kje je bil posnet, ni razkrila, iz kadrov pa je razvidno le, da uživa v tropskem okolju, obdanem s palmami. Nova objava prihaja več kot leto dni po njeni poroki z Robertom Golobom. Spomnimo, da sta takrat načrtovala medene tedne v Afriki, kjer sta želela obiskati naravne parke in projekte za zaščito divjih živali, vendar sta potovanje tik pred odhodom zaradi drugih obveznosti odpovedala. Očitno sta si zakonca zdaj vendarle vzela čas za dolgo načrtovano poročno potovanje.

V zadnjih mesecih je bila žena nekdanjega predsednika vlade na družbenih omrežjih precej manj dejavna kot v preteklosti. Zadnjo objavo je delila maja, ko je obeležila svoj 40. rojstni dan, od takrat pa je objavila le nekaj zgodb in drugih krajših vsebin.