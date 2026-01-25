  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKO VESELJE

Tina Gaber Golob objavila nosečniški trebušček: »Jokam sredi gruče ljudi« (VIDEO)

Ganljivi posnetek je razkril čustven trenutek, ki je raznežil Slovenijo.
Tina Gaber Golob FOTO: Blaž Samec/Delo 
Tina Gaber Golob FOTO: Blaž Samec/Delo 
A. G.
 25. 1. 2026 | 16:54
2:33
A+A-

Na družbenih omrežjih je završalo, ko je Tina Gaber Golob na Instagramu v zgodbi delila fotografije in odzive ob nosečniškem trebuščku. Številni sledilci so najprej pomislili, da gre za osebno novico partnerice predsednika vlade, a resnica je drugačna – trebušček pripada njeni dobri prijateljici Anji Sivec.  Anja je slovenska potovalna vplivnica, ki si je v zadnjih letih zgradila prepoznavnost z vsebinami iz tujine, estetskimi posnetki in osebnimi zapisi. Med karanteno je spoznala Matjaža Longarja, s katerim ju povezuje pustolovski duh in želja po odkrivanju sveta. Septembra lani sta se poročila, zdaj pa sta javno potrdila še prihod prvega otroka.

Anja Sivec, ki je na Instagramu prepoznavna po svojih potovanjih, estetskih videih in osebnih zapisih, je na svojem profilu objavila ganljiv video, v katerem je razkrila, kako sta s partnerjem novico o nosečnosti sporočila svojim najbližjim. Posnetek prikazuje solze, objeme, presenečenja in intimne trenutke, ki so nastajali na različnih koncih sveta – od video klicev do osebnih razkritij brez kamer.

»Moji najbližji, različni trenutki po svetu in ena velika novica,« je zapisala Anja in dodala, da si je njena mama zadnja leta želela le eno – postati babica, medtem ko bo njena tašča babica že četrtič. Posebej je izpostavila tudi trenutek razkritja sredi poroke, ko kamere ni bilo, solze pa so tekle. Objava je v nekaj urah zbrala na tisoče odzivov in čestitk. Med prvimi se je oglasila tudi Tina Gaber Golob, ki ni skrivala čustev: »O moj bog, jokam sredi gruče ljudi,« je zapisala in priznala, da so se ji že poleti zdele Anjine zgodbe sumljive v tej smeri. Med komentarji so izstopali tudi zapisi znanih obrazov s slovenske spletne scene. Katarina Benček je zapisala, da so najlepši trenutki pogosto prav tisti, ki niso posneti, Mateja Sotlar pa je bodoči mamici napovedala skupne sprehode z vozički in jo označila za 'super mamico'.

Tina Gaber Golob in Anja Sivec se poznata iz istega družbenega in prijateljskega kroga, povezujejo pa ju tudi družbena omrežja in skupni znanci s slovenske vplivniške scene. Njuni javni zapisi in odzivi kažejo na pristno in tesno prijateljstvo, kar potrjuje tudi čustvena reakcija Tine Gaber ob razkritju nosečnosti.

Nosečniški trebušček prijateljice FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Nosečniški trebušček prijateljice FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Preberite še:

image_alt
Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

image_alt
Ste videli, kaj je tik pred slavnostnim govorom v Dražgošah Tina Gaber Golob naredila soprogu? (VIDEO)

image_alt
Ste slišali, kako Tina Gaber Golob odgovarja kritikom? »Ženske smo druga drugi ...«

image_alt
Ste slišali, kaj je novi podvig Tine Gaber Golob? Razkrila tudi, kaj premier počne v avtomobilu

Več iz teme

Anja SivecTina Gaber Golobnosečnostinstagramdružinaljubezenvideomaterinstvodružbena omrežja
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: naj vas energija Bika vodi k stabilnosti in notranjemu miru

Astrološki vplivi za ponedeljek, 26. januarja 2026.
25. 1. 2026 | 18:00
17:33
Šport  |  Tekme
KAOTIČNO DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenski skakalci brez medalje. Ljudje obnemeli, ko so videli, kaj se je zgodilo s smučmi Domna Prevca (VIDEO)

Sredi serije četrtih skakalcev so po zaletišču nenadoma ušle smučke Prevca, ki nato ni dobil pravice za skok.
25. 1. 2026 | 17:33
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ČUDOVIT OKRAS

Ko odcveti, ga ne zavržemo, s pravilno oskrbo bo zacvetel tudi naslednjo zimo

Da bo amarilis cvetel vsako zimo, mu moramo omogočiti čas mirovanja z ustrezno temperaturo ter pomanjkanjem svetlobe in vode.
Anka Sladič25. 1. 2026 | 17:00
16:54
Bulvar  |  Domači trači
VELIKO VESELJE

Tina Gaber Golob objavila nosečniški trebušček: »Jokam sredi gruče ljudi« (VIDEO)

Ganljivi posnetek je razkril čustven trenutek, ki je raznežil Slovenijo.
25. 1. 2026 | 16:54
16:40
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJEN

Poroka Willa Reeva: veliki dan za sina hollywoodske legende (Suzy)

Triintridesetletni Will, danes uspešen dopisnik televizijske mreže ABC News, je sin legendarnega igralca Christopherja Reeva.
25. 1. 2026 | 16:40
16:20
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Znamenja, ki ne znajo ločiti prijateljstva od ljubezni

Ko meja med prijateljstvom in ljubeznijo postane zabrisana
25. 1. 2026 | 16:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki