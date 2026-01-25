Tina Gaber Golob objavila nosečniški trebušček: »Jokam sredi gruče ljudi« (VIDEO)

Na družbenih omrežjih je završalo, ko je Tina Gaber Golob na Instagramu v zgodbi delila fotografije in odzive ob nosečniškem trebuščku. Številni sledilci so najprej pomislili, da gre za osebno novico partnerice predsednika vlade, a resnica je drugačna – trebušček pripada njeni dobri prijateljici Anji Sivec. Anja je slovenska potovalna vplivnica, ki si je v zadnjih letih zgradila prepoznavnost z vsebinami iz tujine, estetskimi posnetki in osebnimi zapisi. Med karanteno je spoznala Matjaža Longarja, s katerim ju povezuje pustolovski duh in želja po odkrivanju sveta. Septembra lani sta se poročila, zdaj pa sta javno potrdila še prihod prvega otroka.

Anja Sivec, ki je na Instagramu prepoznavna po svojih potovanjih, estetskih videih in osebnih zapisih, je na svojem profilu objavila ganljiv video, v katerem je razkrila, kako sta s partnerjem novico o nosečnosti sporočila svojim najbližjim. Posnetek prikazuje solze, objeme, presenečenja in intimne trenutke, ki so nastajali na različnih koncih sveta – od video klicev do osebnih razkritij brez kamer.

»Moji najbližji, različni trenutki po svetu in ena velika novica,« je zapisala Anja in dodala, da si je njena mama zadnja leta želela le eno – postati babica, medtem ko bo njena tašča babica že četrtič. Posebej je izpostavila tudi trenutek razkritja sredi poroke, ko kamere ni bilo, solze pa so tekle. Objava je v nekaj urah zbrala na tisoče odzivov in čestitk. Med prvimi se je oglasila tudi Tina Gaber Golob, ki ni skrivala čustev: »O moj bog, jokam sredi gruče ljudi,« je zapisala in priznala, da so se ji že poleti zdele Anjine zgodbe sumljive v tej smeri. Med komentarji so izstopali tudi zapisi znanih obrazov s slovenske spletne scene. Katarina Benček je zapisala, da so najlepši trenutki pogosto prav tisti, ki niso posneti, Mateja Sotlar pa je bodoči mamici napovedala skupne sprehode z vozički in jo označila za 'super mamico'.

Tina Gaber Golob in Anja Sivec se poznata iz istega družbenega in prijateljskega kroga, povezujejo pa ju tudi družbena omrežja in skupni znanci s slovenske vplivniške scene. Njuni javni zapisi in odzivi kažejo na pristno in tesno prijateljstvo, kar potrjuje tudi čustvena reakcija Tine Gaber ob razkritju nosečnosti.

Nosečniški trebušček prijateljice

