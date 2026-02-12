  • Delo d.o.o.
PRELOMNICA

Tina Gaber Golob poka od ponosa, razloga pa njena postavna sestra

Temnolaski, ki bi lahko bili dvojčici, sta si zelo blizu.
Sestri sta veliki zaupnici in zaveznici. FOTO: Črt Piksi
Sestri sta veliki zaupnici in zaveznici. FOTO: Črt Piksi
S. N.
 12. 2. 2026 | 16:25
 12. 2. 2026 | 16:39
1:45
Tina Gaber Golob je zelo navezana na svojo sestro, s katero sta si tudi po videzu izjemno podobni, in z veseljem deli utrinke tudi iz njenega življenja. Kako močno sta temnolaski povezani, je bilo jasno že pred leti, prav Urška Gaber je bila namreč tista, ki je Tino predstavila njenemu sedanjemu možu Robertu Golobu, v podjetju Gen-I je bila namreč zaposlena kot poslovna sekretarka, ob sestri je stala tudi lani, na enega najlepših dni v njenem življenju, ko je po letih zmenkarij in življenja na koruzi svojemu dragemu dahnila usodni da. Tudi Tina je ob sestri v dobrem in slabem, je predana teta dečku, ki ga je Urška rodila nogometašu Mateju Podlogarju, te dni pa je sestro spremljala tudi na prav poseben dogodek – podelitev magistrske naloge.

Čeprav ima Urška Gaber trenutno finančno stabilno službo v kabinetu svojega svaka, ni zaspala na lovorikah, ampak se je odločila, da nadaljuje šolanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter diplomi doda še magisterij. »Ponosna nate, sestrica moja,« je ob posnetku, na katerem Urška odločno in samozavestno odkoraka po težko prislužen dokument, zapisala Tina Gaber Golob ter dodala še fotografijo srečne družinice novopečene magistrice. »Včeraj je Urša Gaber magistrirala, pa tudi moj mali cuker, ker če si devet mesecev v trebuščku med pisanjem, si soavtor,« je dodala Premierjeva žena. Urška Gaber je sicer magistrirala iz programa trženja, in sicer na temo »analize avtentičnega vodenja in na prednostih temelječega izobraževanja zaposlenih na primeru podjetja v elektroenergetski panogi«.

Urško sta spremljala tudi partner in sin. FOTO: Zaslonski Posnetek
Urško sta spremljala tudi partner in sin. FOTO: Zaslonski Posnetek

