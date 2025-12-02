Tina Gaber Golob priznala: »Morala sem plačati enemu ministrstvu. Najbrž edina v Sloveniji«

Tina Gaber Golob ima mnogo talentov in v življenju je počela že marsikaj, zato se ljudje pogosto obrnejo nanjo, ko potrebujejo kakšen nasvet. Te dni je tako dobila vprašanje vplivneža, ki se mu ne zdi prav, da so inšpektorji poostrili nadzor nad njihovim delom. Vlada je namreč že poleti odločila, da bodo morali tudi vplivneži pri oglaševanju ali prodaji preko družabnih omrežij, kar je za mnoge glavni vir dohodka, spoštovati predpise s področja poslovanja in oglaševanje, s čimer so želeli na ministrstvu za gospodarstvo zaščititi potrošnike, prav tako morajo vplivneži dejavnost prijaviti kot vsi drugi, ki se ukvarjajo s pridobitveno dejavnostjo. Do pred nekaj meseci je bilo delo vplivneža namreč neke vrste siva cona, na ta način so lahko kakšen dodaten evro namreč služili vsi, četudi niso imeli registrirane dejavnosti. Seveda nova pravila niso vsem po godu, zdaj je namreč treba plačevati prispevke in vse drugo, kar spada k statusu samostojnega podjetnika. V nasprotnem primeru gre za delo na črno in posameznika čaka globa.

»Sem v skupini še z okrog 160 vplivneži in to, kar se dogaja in kar spremljam, je skregano z vsako logiko,« je na vprašanje, kako ona vidi poostren nadzor inšpektorjev nad vplivneži, odgovorila žena predsednika vlade, ki se sicer strinja, da morajo biti stvari urejene, da pa imajo nekateri inšpektorji zahteve, ki so »milo rečeno bizarne, skregane z zdravo pametjo in takih idej ni nikjer drugje na svetu«. Tina Gaber Golob je ob tem stopila v bran možu in pojasnila, da on z inšpektorji in njihovim nadzorom nima popolnoma nič, da so ti pri svojem delu samostojni in nanje ne vpliva nobena vlada. Spomnila je še na neljubi dogodek, ki je tudi sama morala plačati globo, čeprav je bila v času, ko se je incident zgodil, že partnerka predsednika vlade.

»Tudi sama sem morala plačati enemu ministrstvu, ker sem dala košček hrane nutriji. Najbrž edina v Sloveniji,« je zapisala Gaber Golob, ki je bila pred časom tarča kritik zaradi hranjena nutrij ob Ljubljanici. Že deset let je namreč v Ljubljani v veljavi odlok, ki prepoveduje hranjenje prostoživečih živali na javnih površinah, izjema je park Tivoli, tisti, ki hrani nutrije, pa je v prekršku tudi po zakonu o divjadi, ki določa, da se divje živali, kamor spadajo tudi nutrije, lahko krmi le v skladu z načrti lovsko upravljavskih območij. Predpisana globa za kršitev omenjenega odloka znaša sto evrov. Ker pa je Gaber Golob v objavi zapisala, da je morala plačati »enemu ministrstvu«, je najverjetneje niso oglobili mestni inšpektorji, temveč tisti, ki bdijo nad zakonom o divjadi, sektor za lovstvo namreč spada pod ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.