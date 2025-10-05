Tina Gaber Golob razkrila, kako zlobni so nekateri ljudje do nje (FOTO)

Premierjeva žena Tina Gaber Golob zadnje tri leta pritegne veliko pozornosti javnosti, med drugim tudi zato, ker glasno zagovarja svoja stališča in od tega ne odstopa. Nekateri z njo delijo svoja prepričanja, drugi pa ji nasprotujejo.

A kljub temu da ima vsak možnost povedati mnenje na primeren in kulturen način, Gabrova vsak dan na lastni koži občuti, da temu žal ni tako. Še več: številni uporabniki družbenih omrežjih so izredno žaljivi, nekateri pa celo grozijo tudi s smrtjo.

Gabrova na instagramu občasno odgovarja tudi na vprašanja sledicev. Tokrat je nekoga zanimalo, kako se sooča z žaljivimi komentarji in opazkami. »Kakor kdaj. Včasih zlahka, včasih malo težje. Definitivno so pa stalnica zadnjih treh let. Toliko, kolikor jih zdaj dobim v enem dnevu, sem jih prej v skoraj 20 letih. Ampak itak več povedo o tistih, ki jih pišejo. Politika pač,« je odgovorila Tina.