SOVRAŽNI KOMENTARJI

Tina Gaber Golob razkrila, kako zlobni so nekateri ljudje do nje (FOTO)

»Toliko, kolikor jih zdaj dobim v enem dnevu ...«
FOTO: Blaž Samec/Delo
FOTO: Blaž Samec/Delo
S. N.
 5. 10. 2025 | 13:15
1:14
A+A-

Premierjeva žena Tina Gaber Golob zadnje tri leta pritegne veliko pozornosti javnosti, med drugim tudi zato, ker glasno zagovarja svoja stališča in od tega ne odstopa. Nekateri z njo delijo svoja prepričanja, drugi pa ji nasprotujejo.

A kljub temu da ima vsak možnost povedati mnenje na primeren in kulturen način, Gabrova vsak dan na lastni koži občuti, da temu žal ni tako. Še več: številni uporabniki družbenih omrežjih so izredno žaljivi, nekateri pa celo grozijo tudi s smrtjo.

Gabrova na instagramu občasno odgovarja tudi na vprašanja sledicev. Tokrat je nekoga zanimalo, kako se sooča z žaljivimi komentarji in opazkami. »Kakor kdaj. Včasih zlahka, včasih malo težje. Definitivno so pa stalnica zadnjih treh let. Toliko, kolikor jih zdaj dobim v enem dnevu, sem jih prej v skoraj 20 letih. Ampak itak več povedo o tistih, ki jih pišejo. Politika pač,« je odgovorila Tina.

Pokazala je komentarje. FOTO: Instagram/Tina Gaber
Pokazala je komentarje. FOTO: Instagram/Tina Gaber

Tina Gaber
13:15
